बाबा रामदेव ने पहले दी दिवाली की बधाई, फिर भगवानों का बंटवारा करने वालों को जमकर लताड़ा
योगगुरु बाबा रामदेव ने देशवासियों को दिवाली की बधाई देने के बाद भगवानों का बंटवारा करने वालों को जमकर खरी-खरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि राम, कृष्ण हनुमान और सभी देवी-देवताओं में कोई भेद नहीं।
योगगुरु बाबा रामदेव ने देशवासियों को रविवार को दिवाली की शुभकामनाएं दीं। बधाई देने के बाद रामदेव ने भगवानों का बंटवारा करने वालों को जमकर खरी-खरी सुनाई। रामदेव ने दो टूक शब्दों में उन साधु संतों पर निशाना साधा जो आस्था के नाम पर भगवानों के बीच विभाजन की रेखाएं खींच रहे हैं।
योगगुरु ने कहा ‘दुर्भाग्य से कुछ साधु, संत, महात्मा, कथाकर आजकल भगवान को भी विभाजित करने में लगे हैं। राम कृष्ण हनुमान शिव एक हैं। जो सीता-राम, राधा-कृष्ण, रुकमणी-कृष्ण उमा महेश्वर में भेद देखता है उसको वेद का और सनातन का भेद रहस्य नहीं पता है। एक ही सत्य को हमारे यहां शास्त्रों में अलग-अलग नाम रूप और स्वरूप से कहा गया है।’
और क्या-क्या बोले बाबा रामदेव?
बाबा रामदेव ने आगे कहा ‘हमारे यहां पर चाहे राम, कृष्ण या हनुमान हैं सभी देवी-देवताओं को अभेद दृष्टि से देखा गया है। जो देवी-देवताओं में भेद देखते हैं मुझे लगता है उनको एकबार वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता और पुराण ठीक से पढ़ लेने चाहिए। और किसी भी प्रकार से किसी देवी-देवता के नाम पर कोई भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। वैसी ही सनातन का विरोध करने वाले पाखंडी बहुत हैं। सनातन के दुश्मन ही बहुत हैं सनातन को ढहाने के लिए। कम से कम जो सनातन को मानते हैं वो किसी भी प्रकार का भेद हमारे देवी-देवताओं पर न करें।’
भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पणी को लेकर विवाद
आपको बता दें कि हाल में बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान राम और कृष्ण को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की थी जिसपर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर उनके दिए बयान का वीडियो भी जमकर वायरल हुआ। इसके बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी टिप्पणी को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। माफी मांगते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी मंशा भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण के बीच किसी तरह का अंतर बताने की नहीं थी और यदि उनकी बातों से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तो वह इसके लिए क्षमा चाहते हैं।
बाबा बागेश्वर के रूप में मशहूर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने खुद को श्रीकृष्ण का भक्त बताया और कहा था कि वह भागवत कथा भी करते हैं और कृष्ण भक्ति में उनकी पूरी आस्था है।
दरअसल मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा में आयोजित रामकथा के दौरान शास्त्री ने भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण के स्वरूप की तुलना करते हुए कहा था कि श्रीराम सीधे हैं, जबकि श्रीकृष्ण तीन जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं।
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