पहले गोलियां चली और अब...; भाजपा के बाहुबली नेता चैंपियन और विधायक उमेश के बीच फिर जंग
पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन और विधायक उमेश कुमार के बीच सोशल मीडिया पर जंग फिर तेज हो गई है। पहले दोनों के बीच विवाद में गोलियां चल चुकी हैं। अब चैंपियन ने महापंचायत का आह्वान किया है।
हरिद्वार के खानपुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति फिर गरमा गई है। भाजपा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और विधायक उमेश कुमार के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग शुरू हो गई है। इसके बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। दोनों के बीच पहले भी कई बार बड़ा विवाद हो चुका है। बीते साल जनवरी में गोलियां चली थी। अब चैंपियन ने महापंचायत का आह्वान किया है।
सोशल मीडिया पर जंग
एक शादी के दौरान चैंपियन के कथित रूप से नोट उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने के मिल रही है। अब चैंपियन ने इसे साजिश बताकर सोशल मीडिया पर दूसरा वीडियो जारी किया है। उन्होंने इसे छवि खराब करने की साजिश बता कर अपने समर्थकों और 36 कौम के लोगों से एकजुट होने की अपील की है। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने इस पर कहा है कि बार-बार यह कहा जा रहा है कि मेरे पास इतनी जमीन है। उमेश ने कहा कि चैंपियन यह बता दें कि अपनी कमाई से कितनी जमीनें ली हैं। समाज में रहने का तरीका सीखने की जरूरत है। दोनों के समर्थक सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर रहे हैं।
मान-सम्मान पर आएगी तो पीछे नहीं हटूंगा- उमेश
निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का कहना है कि मैं इस तरह की चुनौती से पीछे हटने वाला नहीं हूं। मान-सम्मान पर बात आएगी, तो पीछे नहीं हटूंगा। जब कोई बात या विवाद होता है वह बिरादरी को बुलाने लगते हैं। वह कह रहे हैं कि मैं राजघराने से हूं।
महापंचायत बुलाने का आह्वान
वहीं, कुवंर प्रणव चैंपियन ने कहा कि यह लड़ाई स्वाभिमान और इस पूरे क्षेत्र की अस्मिता से जुड़ी है। विरोधी मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं, ऐसे लोगों को ललकारता हूं। मैंने महापंचायत बुलाने का आह्वान किया है।
बीते साल जनवरी में चली थीं गोलियां
पिछले साल जनवरी में दोनों के बीच सोशल मीडिया पर पहले जंग छिड़ी थी। इसके बाद यह विवाद जमीनी स्तर पर उतर आया था। गोलीबारी के साथ काफी विवाद हुआ था। इस प्रकरण में चैंपियन को करीब दो महीने तक जेल में भी रहना पड़ गया था।
दूसरी ओर एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि धर्मनगरी हरिद्वार में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस टीम की सोशल मीडिया पर लगातार पैनी नजर है। इस प्रकरण पर भी पुलिस सतर्कता बरत रही है। जरूरत पड़ी तो उचित कदम उठाएंगे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
