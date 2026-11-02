अभिनेत्री उर्मिला सनावर को कोर्ट से जमानत, पूर्व विधायक की बेटी ने लगाए थे गंभीर आरोप; कल रिहाई
अभिनेत्री उर्मिला सनावर को कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनपर पूर्व विधायक की बेटी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। मंगलवार यानी कल सनावर की रिहाई होगी।
विक्रम सिंह रावत/हरिद्वार
जिला कारागार रोशनाबाद में बंद अभिनेत्री उर्मिला सनावर को सोमवार को अदालत से जमानत मिल गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने 50 हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही धनराशि के दो जमानती पेश करने पर उर्मिला की रिहाई के आदेश जारी किए। मंगलवार को जमानती पेश करने के बाद उर्मिला की जेल से रिहाई होगी।
उर्मिला सनावर के खिलाफ पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की बेटी दीपिका राठौड़ ने गत 25 अक्तूबर को रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने उर्मिला के खिलाफ सोशल मीडिया पर उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने, व्हाट्सएप कॉल से रविदास धाम की संपत्ति अपने नाम कराने और पांच करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगाया था। उन पर मांगें पूरी नहीं होने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप था। इसके बाद रानीपुर पुलिस ने केस दर्ज करके 25 अक्टूबर की शाम उर्मिला के सहारनपुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया।
14 दिन की न्यायिक हिरासत में थीं
उन्हें हरिद्वार लाकर कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि उर्मिला के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं। जमानत मिलने पर वह इसका दुरुपयोग कर सकती हैं। बचाव पक्ष ने जमानत देने के पक्ष में दलीलें रखीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत मंजूर कर ली।
जमानत पर दो बार सुनवाई टल चुकी थी
उर्मिला की अधिवक्ता प्रीति सिंह ने बताया कि मंगलवार को उनके जमानती पेश किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व उर्मिला की जमानत पर दो बार सुनवाई टल चुकी है। गत 29 अक्टूबर मामले में पुलिस की जांच आख्या न मिलने से उर्मिला की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। इसके बाद गत 31 अक्टूबर वकीलों के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण जमानत पर सुनवाई टल गई थी।
अंकिता भंडारी केस से कनेक्शन
आपको बता दें कि बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस में उर्मिला सनावर नार्को टेस्ट के लिए मान चुकी हैं। हालांकि कोर्ट में उनकी सहमति देनी अभी बाकी है। नार्को टेस्ट इस हत्याकांड में कथित 'वीआईपी' की भूमिका की जांच के सिलसिले में होना है। मालूम हो कि 18 सितंबर 2022 ऋषिकेश के पास स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की हत्या कर दी गई थी। यह हत्या रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर हत्या की थी। तीनों को उम्रकैद हो चुकी है जबकि मामले में 'वीआईपी' की भूमिका की जांच की जा रही है। दरअसल छले साल दिसंबर में सोशल मीडिया पर राठौर और सनावर के बीच कथित बातचीत का एक ऑडियो वायरल होने के बाद यह हत्याकांड फिर चर्चा में आ गया था। वायरल ऑडियो में कथित 'वीआईपी' की भूमिका और उसके नाम का जिक्र होने का दावा किया गया था।
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