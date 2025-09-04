23 Year Old Woman and Newborn Die During Treatment at Quack Run Clinic haridwar horror झोलाछापों ने 23 साल की महिला और नवजात की ले ली जान, दुकान से चला रहे थे क्लीनिक, Haridwar Hindi News - Hindustan
झोलाछापों ने 23 साल की महिला और नवजात की ले ली जान, दुकान से चला रहे थे क्लीनिक

हरिद्वार में झोलाछापों ने 23 साल की गर्भवती महिला और नवजात की जान ले ली। आरोपी महिलाएं दुकान से क्लीनिक चला रहीं थी। दोनों की मौत के बाद वे मौके से फरार हो गईं।

Gaurav Kala हरिद्वार, हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 09:09 AM
डिलीवरी के लिए हरिद्वार के भगवानपुर में रायपुर स्थित एक झोलाझाप के यहां भर्ती कराई गई अल्मोड़ा निवासी एक 23 वर्षीय महिला व उसके नवजात बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई। उधर, जच्चा बच्चा की मौत के बाद घटना के बाद झोलाझाप दोनों महिलाएं मौके से फरार हो गई हैं।

भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव रायपुर में दो महिलाओं ने एक दुकान में क्लीनिक खोल रखा है। बुधवार शाम अल्मोड़ा के धौलाघाट निवासी गर्भवती महिला किरण को डिलीवरी के लिए परिजन इस दुकान में लेकर गए। उस दौरान भारी बारिश हो रही थी सबसे पास यही क्लीनिक था।

बताया जा रहा है कि दुकान में दो महिलाओं ने परिजनों को डिलिवरी का पूरा भरोसा दिलाया। उपचार के दौरान महिला व नवजात की हालत बिगड़ गई। जब तक परिजन इस संबंध में कुछ कर पाते। जच्चा और बच्चा की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के आने से पहले ही क्लीनिक चला रही दोनों महिलाएं फरार हो गई।

मृतक महिला का पति एक निजी कंपनी में काम करता है। उप निरीक्षक शहजाद अली ने बताया कि मामले में जानकारी जुटाई जा रही हैं। सीएमओ आरके सिंह का कहना है कि जच्चा बच्चा की मौत का मामला उनके संज्ञान में आया है। यह गंभीर विषय है। क्षेत्र में झोलाछाप अस्पताल कैसे शुरू हुआ इसकी जांच कराई जाएगी।

