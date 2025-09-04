झोलाछापों ने 23 साल की महिला और नवजात की ले ली जान, दुकान से चला रहे थे क्लीनिक

हरिद्वार में झोलाछापों ने 23 साल की गर्भवती महिला और नवजात की जान ले ली। आरोपी महिलाएं दुकान से क्लीनिक चला रहीं थी। दोनों की मौत के बाद वे मौके से फरार हो गईं।

डिलीवरी के लिए हरिद्वार के भगवानपुर में रायपुर स्थित एक झोलाझाप के यहां भर्ती कराई गई अल्मोड़ा निवासी एक 23 वर्षीय महिला व उसके नवजात बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई। उधर, जच्चा बच्चा की मौत के बाद घटना के बाद झोलाझाप दोनों महिलाएं मौके से फरार हो गई हैं।

भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव रायपुर में दो महिलाओं ने एक दुकान में क्लीनिक खोल रखा है। बुधवार शाम अल्मोड़ा के धौलाघाट निवासी गर्भवती महिला किरण को डिलीवरी के लिए परिजन इस दुकान में लेकर गए। उस दौरान भारी बारिश हो रही थी सबसे पास यही क्लीनिक था।

बताया जा रहा है कि दुकान में दो महिलाओं ने परिजनों को डिलिवरी का पूरा भरोसा दिलाया। उपचार के दौरान महिला व नवजात की हालत बिगड़ गई। जब तक परिजन इस संबंध में कुछ कर पाते। जच्चा और बच्चा की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के आने से पहले ही क्लीनिक चला रही दोनों महिलाएं फरार हो गई।