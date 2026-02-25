Hindustan Hindi News
खेल-खेल में कत्ल; क्रिकेट के झगड़े में 13 साल के बच्चे को साथी ने मार डाला

Feb 25, 2026 08:19 am ISTGaurav Kala रुड़की
share Share
Follow Us on

रुड़की में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 13 साल के एक बच्चे को खेल-खेल के विवाद में उसके साथी ने मार डाला। बताया जा रहा है कि क्रिकेट के मैदान पर दोनों के बीच मामूली विवाद हुआ था। हत्यारोपी की तलाश की जा रही है।

खेल-खेल में कत्ल; क्रिकेट के झगड़े में 13 साल के बच्चे को साथी ने मार डाला

गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला में खेल के दौरान हुए विवाद में 16 साल के किशोर ने दूसरे के सिर पर डंडा मार दिया। घायल बच्चे की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार,पनियाला गांव में सोमवार को कुछ बच्चे अंबेडकर पार्क में खेल रहे थे। इस दौरान 16 वर्षीय एक किशोर और 13 वर्षीय भानू पुत्र बालेंद्र सिंह में कहासुनी हो गई। आरोप है कि इस पर किशोर ने पार्क में पड़ा डंडा उठाकर भानू के सिर पर मार दिया।

गंभीर चोट लगने से भानू के सिर से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। इससे बच्चों के बीच चीख-पुकार मच गई। मामले की सूचना पर भानू के परिजन पार्क पहुंचे और उसे नजदीकी अस्पताल ले गए। भानू के सिर में आई चोट इतनी गंभीर थी कि तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उसे नहीं बचा सके। मंगलवार तड़के भानू की मौत हो गई। भानू की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने बालेंद्र की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद से हत्यारोपी फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।

बच्चों में खूनी संघर्ष चिंता की बात

रुड़की के पनियाला में खेल-खेल में 13 वर्षीय किशोर की हत्या ने एक बार फिर समाज और अभिभावकों को झकझोर कर रख दिया है। यह कोई पहली घटना नहीं है जब रुड़की, भगवानपुर या लक्सर आदि क्षेत्र में बच्चों का आपसी विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ हो। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों और घटनाओं पर नजर डालें, तो स्पष्ट होता है कि मामूली बात पर उपजा आक्रोश अब सीधे जान लेने पर आमादा है।

रुड़की और इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में खेल के मैदानों से शुरू हुए विवाद अक्सर थानों और अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं। सिविल अस्पताल के सीएमएस बाल रोग बिशेषज्ञ डॉ अरविंद मिश्रा का मानना है कि किशोरों में धैर्य की कमी और तत्काल प्रतिक्रिया देने की भावना उन्हें हिंसक बना रही है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर बच्चे स्क्रीन पर समय दे रहे हैं। एकल परिवार भी कहीं ना कहीं बच्चों को आक्रामक बना रही है।

पुलिस कार्यवाही और कानूनी कदम

रुड़की के पनियाला में मंगलवार को घटना की सूचना मिलते ही गंगनहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। मृतक के पिता, बिजेंद्र सैनी, की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी नाबालिग के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली प्रभारी मणीभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। चूंकि आरोपी नाबालिग है, इसलिए किशोर न्याय बोर्ड के नियमों के तहत आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

सिविल अस्पताल की मोर्चरी के बाहर लोगों का जमावड़ा

मंगलवार को सिविल लाइन कोतवाली परिसर में शव गृह के बाहर लोगों की जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान कई बार किसान पिता बिजेंद्र सैनी बेहोश होते रहे। उन्हें अन्य परिजन और ग्रामीण बार-बार सांत्वना देते हुए दिखे। पंचनामा भरने के बाद पुलिस की मौजूदगी में अन्य प्रक्रिया शुरु हुई।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

