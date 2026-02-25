खेल-खेल में कत्ल; क्रिकेट के झगड़े में 13 साल के बच्चे को साथी ने मार डाला
रुड़की में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 13 साल के एक बच्चे को खेल-खेल के विवाद में उसके साथी ने मार डाला। बताया जा रहा है कि क्रिकेट के मैदान पर दोनों के बीच मामूली विवाद हुआ था। हत्यारोपी की तलाश की जा रही है।
गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला में खेल के दौरान हुए विवाद में 16 साल के किशोर ने दूसरे के सिर पर डंडा मार दिया। घायल बच्चे की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार,पनियाला गांव में सोमवार को कुछ बच्चे अंबेडकर पार्क में खेल रहे थे। इस दौरान 16 वर्षीय एक किशोर और 13 वर्षीय भानू पुत्र बालेंद्र सिंह में कहासुनी हो गई। आरोप है कि इस पर किशोर ने पार्क में पड़ा डंडा उठाकर भानू के सिर पर मार दिया।
गंभीर चोट लगने से भानू के सिर से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। इससे बच्चों के बीच चीख-पुकार मच गई। मामले की सूचना पर भानू के परिजन पार्क पहुंचे और उसे नजदीकी अस्पताल ले गए। भानू के सिर में आई चोट इतनी गंभीर थी कि तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उसे नहीं बचा सके। मंगलवार तड़के भानू की मौत हो गई। भानू की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने बालेंद्र की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद से हत्यारोपी फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।
बच्चों में खूनी संघर्ष चिंता की बात
रुड़की के पनियाला में खेल-खेल में 13 वर्षीय किशोर की हत्या ने एक बार फिर समाज और अभिभावकों को झकझोर कर रख दिया है। यह कोई पहली घटना नहीं है जब रुड़की, भगवानपुर या लक्सर आदि क्षेत्र में बच्चों का आपसी विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ हो। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों और घटनाओं पर नजर डालें, तो स्पष्ट होता है कि मामूली बात पर उपजा आक्रोश अब सीधे जान लेने पर आमादा है।
रुड़की और इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में खेल के मैदानों से शुरू हुए विवाद अक्सर थानों और अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं। सिविल अस्पताल के सीएमएस बाल रोग बिशेषज्ञ डॉ अरविंद मिश्रा का मानना है कि किशोरों में धैर्य की कमी और तत्काल प्रतिक्रिया देने की भावना उन्हें हिंसक बना रही है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर बच्चे स्क्रीन पर समय दे रहे हैं। एकल परिवार भी कहीं ना कहीं बच्चों को आक्रामक बना रही है।
पुलिस कार्यवाही और कानूनी कदम
रुड़की के पनियाला में मंगलवार को घटना की सूचना मिलते ही गंगनहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। मृतक के पिता, बिजेंद्र सैनी, की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी नाबालिग के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली प्रभारी मणीभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। चूंकि आरोपी नाबालिग है, इसलिए किशोर न्याय बोर्ड के नियमों के तहत आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
सिविल अस्पताल की मोर्चरी के बाहर लोगों का जमावड़ा
मंगलवार को सिविल लाइन कोतवाली परिसर में शव गृह के बाहर लोगों की जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान कई बार किसान पिता बिजेंद्र सैनी बेहोश होते रहे। उन्हें अन्य परिजन और ग्रामीण बार-बार सांत्वना देते हुए दिखे। पंचनामा भरने के बाद पुलिस की मौजूदगी में अन्य प्रक्रिया शुरु हुई।
