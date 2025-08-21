Haridwar viral video Roads Turned into River People Risky Stunts Watch Video VIDEO: सड़कों पर पानी का तेज बहाव, हरिद्वार में लोगों की खतरनाक स्टंटबाजी, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Haridwar viral video Roads Turned into River People Risky Stunts Watch Video

VIDEO: सड़कों पर पानी का तेज बहाव, हरिद्वार में लोगों की खतरनाक स्टंटबाजी

भारी बारिश से हरिद्वार में हर जगह जलभराव की खबरें हैं। पानी के तेज बहाव के बावजूद लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। वीडियो सामने आया है, जिसमें राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की चीला रेंज पर लोग पानी के तेज बहाव में स्टंट करते नजर आए।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वारThu, 21 Aug 2025 09:26 AM
पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की चीला रेंज स्थित घासीराम स्रोत में गुरुवार को पानी का स्तर अचानक बढ़ गया। तेज बहाव के चलते यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी देर तक मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

स्थानीय लोगों का कहना है कि धारा इतनी तेज थी कि कुछ समय तक मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह ठप रही। बावजूद इसके कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बहाव के बीच से गुजरते नजर आए। इस घटना ने प्रशासन और लोगों में किसी भी अनहोनी की आशंका बढ़ा दी।

स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बरसात के दिनों में ऐसे खतरनाक स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

क्षतिग्रस्त हुई पेयजल लाइन, फव्वारे की तरह बहा पानी

शहर में गुरुवार को पेयजल आपूर्ति व्यवस्था उस समय प्रभावित हो गई, जब तुलसी चौक के निकट मुख्य पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन से पानी इतने तेज दबाव के साथ बाहर निकल रहा था कि करीब 12 फीट ऊपर तक पानी हवा में फव्वारे की तरह उछलता दिखाई दिया।

स्थानीय लोगों ने जल संस्थान से मांग की है कि जर्जर हो चुकी लाइनों को बदलने की दिशा में शीघ्र कदम उठाए जाएं, ताकि आए दिन ऐसी समस्याओं से निजात मिल सके।

