भाई कहकर साथ रखा, 20 दिन बाद पत्नी से संबंध के शक में दोस्त को हथौड़े से पीट-पीटकर मार डाला

जांच में सामने आया कि धर्मेंद्र को लंबे समय से पत्नी और दोस्त ललित के बीच अवैध संबंधों का शक था। 20 दिन पहले उसने मकान मालिक से दोस्त को भाई बताकर साथ रहने की परमिशन मांगी थी।

Gaurav Kala हरिद्वार, हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 06:31 AM
हरिद्वार जिले के सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद गांव में शुक्रवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक युवक ने अपने दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी को शक था कि उसके दोस्त का उसकी पत्नी से अवैध संबंध है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है।

पुलिस के अनुसार, बिजनौर जिले के स्योहारा थाना क्षेत्र के नौगांव निवासी ललित और धर्मेंद्र दोस्त थे और सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करते थे। करीब तीन साल से दोनों एक साथ रह रहे थे। बीस दिन पहले ही दोनों ने चौहान मार्केट का कमरा छोड़कर रावली महदूद गांव में मकान मालिक सुखबीर सिंह का मकान किराये पर लिया था।

शुक्रवार रात सुखबीर सिंह ने पुलिस को सूचना दी कि उसके मकान में हत्या हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जांच में सामने आया कि धर्मेंद्र को लंबे समय से पत्नी और दोस्त ललित के बीच अवैध संबंधों का शक था। चार दिन पहले धर्मेंद्र की पत्नी गांव गई थी और ललित भी उसके साथ चला गया था। इस बात से धर्मेंद्र का शक और गहरा हो गया।

हत्या का कोई पछतावा नहीं

वारदात वाली रात दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। देर रात करीब ढाई बजे धर्मेंद्र उठा और उसने हथौड़े से ललित के सिर पर कई वार कर दिए। इसके बाद दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद धर्मेंद्र मौके से भागा नहीं, बल्कि वहीं मौजूद रहा। पूछताछ में उसने कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है।

पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा और कपड़े बरामद कर 42 वर्षीय धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

