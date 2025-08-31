Haridwar Violence Muslim Man Attacked with Iron Rods After Prayers hindu Priest Beaten in Ashram Clash हरिद्वार में तनाव: नमाज से लौट रहे युवक पर सरियों से जानलेवा हमला, आश्रम में पुजारी से मारपीट, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Haridwar Violence Muslim Man Attacked with Iron Rods After Prayers hindu Priest Beaten in Ashram Clash

हरिद्वार में तनाव: नमाज से लौट रहे युवक पर सरियों से जानलेवा हमला, आश्रम में पुजारी से मारपीट

हरिद्वार में दो वारदातों से तनाव बढ़ गया। नमाज से लौट रहे युवक पर लाठी और सरियों से जानलेवा हमला हो गया। उधर, एक आश्रम विवाद में कुछ लोगों ने पुजारी को मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया।

Gaurav Kala हरिद्वार, हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 09:13 AM
share Share
Follow Us on
हरिद्वार में तनाव: नमाज से लौट रहे युवक पर सरियों से जानलेवा हमला, आश्रम में पुजारी से मारपीट

हरिद्वार जिले में दो बड़ी वारदातों से तनाव का माहौल पैदा हो गया। ज्वालापुर क्षेत्र में जुमे की नमाज पढ़कर लौट रहे एक युवक पर लाठी-डंडों और लोहे की सरियों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वहीं भूपतवाला क्षेत्र के एक आश्रम में पुजारी और सेवकों को पीटकर तोड़फोड़ मचाई गई। दोनों मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ज्वालापुर की घटना

मोहल्ला पांवधोई निवासी उस्मान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका भाई फरमान शुक्रवार दोपहर मस्जिद से नमाज पढ़कर घर लौट रहा था। इसी दौरान हाजी इसरार, उसके बेटे अजरुद्दीन, आजम, मोनीष, भतीजे अयान और रिहान समेत करीब 15 लोगों ने उस पर हमला कर दिया। आरोपियों ने लाठी-डंडों और लोहे की सरियों से फरमान को बुरी तरह पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

ये भी पढ़ें:मां की मौत के बाद बेटी पर पिता की गंदी नजर, निजी अंगों से छेड़छाड़; सहमी पीड़िता

फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हालत नाजुक बताई जा रही है। कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि 15 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

आश्रम विवाद

इसी बीच, भूपतवाला स्थित घनश्याम भवन आश्रम में भी हमला और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। आश्रम के ट्रस्टी प्रेमदास ने तहरीर में आरोप लगाया कि राम अधारा दास, उनके पुत्र मुनीन्द्र श्याम शर्मा, पत्नी कृणाशान शर्मा और एक अन्य व्यक्ति ने जबरन आश्रम में घुसकर कब्जा करने की कोशिश की। इस दौरान पुजारी आशीष, छविलाल और अभिषेक को बुरी तरह पीटा गया।

आरोपियों ने दरवाजों और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। जब अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने दंपति सहित तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

Crime News Haridwar News Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।