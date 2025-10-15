Hindustan Hindi News
haridwar to sabarmati special ac train run from today merrut delhi jaipur including 22 stops

आज से हरिद्वार-साबरमती स्पेशल एसी ट्रेन, मेरठ, दिल्ली और जयपुर समेत इन 22 स्टेशनों पर रुकेगी

संक्षेप: Special Train: रेलवे आज से हरिद्वार टू साबरमती स्पेशल एसी ट्रेन शुरू कर रहा है। यह ट्रेन मेरठ, दिल्ली, जयपुर समेत 22 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। आज से ट्रेन साबरमती से चलेगी।

Wed, 15 Oct 2025 09:31 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
Haridwar-Sabarmati Special AC Train: त्योहारी सीजन को देखते हुए हरिद्वार-साबरमती-हरिद्वार विशेष ट्रेन 15 अक्तूबर से सेवा में आ रही है। रेलवे द्वारा त्योहार और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इस स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया जा रहा है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने जानकारी दी कि ट्रेन हरिद्वार से गुरुवार और रविवार को चलेगी जबकि साबरमती से बुधवार एवं शनिवार को रवाना की जाएगी।​

यह स्पेशल ट्रेन नंबर 09425/09426 है, जो मेल एक्सप्रेस श्रेणी में आती है और कुल 1145 किलोमीटर का सफर करेगी। ट्रेन में एसी, स्लीपर और जनरल कोच उपलब्ध रहेंगे। इसका समय हरिद्वार से रात 9:40 बजे है, जबकि साबरमती से 5:20 बजे शाम रवाना होगी। दोनों तरफ के संचालन के लिए सात-सात ट्रिप रखे गए हैं।​

यात्रा मार्ग में प्रमुख स्टेशनों में रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ सिटी, गाजियाबाद, पुरानी दिल्ली, दिल्ली कैंट, गुड़गांव, रेवाड़ी, अलवर, जयपुर, अजमेर, आबू रोड और पालनपुर शामिल हैं। हरिद्वार से साबरमती का सफर 20 से अधिक स्टेशनों से होकर लगभग 24 घंटे में पूरा किया जाएगा।​

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे टिकटों की बुकिंग समय से करें, ताकि उन्हें यात्रा में कोई असुविधा न हो। स्पेशल ट्रेन में खान-पान की सुविधा भी रहेगी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा में सहूलियत मिलेगी। स्टेशनों पर ट्रेन की समय सारणी और रूट से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है।​

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Railway News diwali special train Haridwar News अन्य..

