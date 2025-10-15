आज से हरिद्वार-साबरमती स्पेशल एसी ट्रेन, मेरठ, दिल्ली और जयपुर समेत इन 22 स्टेशनों पर रुकेगी

संक्षेप: Special Train: रेलवे आज से हरिद्वार टू साबरमती स्पेशल एसी ट्रेन शुरू कर रहा है। यह ट्रेन मेरठ, दिल्ली, जयपुर समेत 22 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। आज से ट्रेन साबरमती से चलेगी।

Haridwar-Sabarmati Special AC Train: त्योहारी सीजन को देखते हुए हरिद्वार-साबरमती-हरिद्वार विशेष ट्रेन 15 अक्तूबर से सेवा में आ रही है। रेलवे द्वारा त्योहार और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इस स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया जा रहा है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने जानकारी दी कि ट्रेन हरिद्वार से गुरुवार और रविवार को चलेगी जबकि साबरमती से बुधवार एवं शनिवार को रवाना की जाएगी।​

यह स्पेशल ट्रेन नंबर 09425/09426 है, जो मेल एक्सप्रेस श्रेणी में आती है और कुल 1145 किलोमीटर का सफर करेगी। ट्रेन में एसी, स्लीपर और जनरल कोच उपलब्ध रहेंगे। इसका समय हरिद्वार से रात 9:40 बजे है, जबकि साबरमती से 5:20 बजे शाम रवाना होगी। दोनों तरफ के संचालन के लिए सात-सात ट्रिप रखे गए हैं।​

यात्रा मार्ग में प्रमुख स्टेशनों में रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ सिटी, गाजियाबाद, पुरानी दिल्ली, दिल्ली कैंट, गुड़गांव, रेवाड़ी, अलवर, जयपुर, अजमेर, आबू रोड और पालनपुर शामिल हैं। हरिद्वार से साबरमती का सफर 20 से अधिक स्टेशनों से होकर लगभग 24 घंटे में पूरा किया जाएगा।​