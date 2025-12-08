Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़haridwar stone pelting in jwalapur during bajrang dal procession police force deployed
हरिद्वार में बजरंग दल की शोभा यात्रा पर पथराव; भारी पुलिस फोर्स तैनात, तनाव

हरिद्वार में बजरंग दल की शोभा यात्रा पर पथराव; भारी पुलिस फोर्स तैनात, तनाव

संक्षेप:

हरिद्वार में बजरंग दल की शोभायात्रा पर पथराव किए जाने से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। घटना की सूचना पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। 

Dec 08, 2025 12:57 am ISTKrishna Bihari Singh भाषा, हरिद्वार
share Share
Follow Us on

हरिद्वार में बजरंग दल की शोभायात्रा पर रविवार को पत्थरबाजी के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना ज्वालापुर क्षेत्र में हुई। सूचना पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस अधिकारियों ने घटना से गुस्साए हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को हमलावरों पर कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बजरंग दल ने रविवार शाम को शौर्य यात्रा का आयोजन किया था। हरिद्वार में तीन अलग अलग स्थानों से शुरू हुई यात्रा को ज्वालापुर पहुंचना था लेकिन जैसे ही यात्रा ज्वालापुर के राम चौक के पास पहुंची तभी उस पर पथराव शुरू हो गया।

शोभा यात्रा पर अचानक हुए पथराव से बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और उन्होंने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच, कुछ कार्यकर्ता मौके पर बुलडोजर लेकर भी पहुंच गए। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस-प्रशासन की टीम भारी बल के साथ मौके पर पहुंचीं और स्थिति को संभाला।

पुलिस अधिकारियों ने हिंदूवादी संगठन को तत्काल कड़ी कारवाई का भरोसा देते हुए उनसे बुलडोजर वापस ले जाने की गुजारिश की। बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुज वालिया ने आरोप लगाया कि यात्रा जब राम चौक के पास पहुंची तो कुछ लोगों ने पथराव किया।

बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुज वालिया ने कहा कि हरिद्वार में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। धार्मिक यात्राओं पर खुलेआम हमला किया जाना प्रशासन की विफलता को दिखाता है।

वालिया ने कहा कि फिलहाल प्रशासन का सम्मान करते हुए बुलडोजर को वापस ले जाया जा रहा है लेकिन यदि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बुलडोजर को फिर से सड़क पर लाया जाएगा। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है ताकि स्थिति शांति व्यवस्था बहाल रहे। इलाके में माहौल तनावपूर्ण लेकिन शांत है।

हरिद्वार के शहर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि शोभायात्रा पर असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव की जानकारी मिली है। इस संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। उपद्रवियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।