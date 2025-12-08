हरिद्वार में बजरंग दल की शोभा यात्रा पर पथराव; भारी पुलिस फोर्स तैनात, तनाव

संक्षेप: हरिद्वार में बजरंग दल की शोभायात्रा पर पथराव किए जाने से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। घटना की सूचना पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है।

हरिद्वार में बजरंग दल की शोभायात्रा पर रविवार को पत्थरबाजी के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना ज्वालापुर क्षेत्र में हुई। सूचना पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस अधिकारियों ने घटना से गुस्साए हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को हमलावरों पर कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बजरंग दल ने रविवार शाम को शौर्य यात्रा का आयोजन किया था। हरिद्वार में तीन अलग अलग स्थानों से शुरू हुई यात्रा को ज्वालापुर पहुंचना था लेकिन जैसे ही यात्रा ज्वालापुर के राम चौक के पास पहुंची तभी उस पर पथराव शुरू हो गया।

शोभा यात्रा पर अचानक हुए पथराव से बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और उन्होंने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच, कुछ कार्यकर्ता मौके पर बुलडोजर लेकर भी पहुंच गए। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस-प्रशासन की टीम भारी बल के साथ मौके पर पहुंचीं और स्थिति को संभाला।

पुलिस अधिकारियों ने हिंदूवादी संगठन को तत्काल कड़ी कारवाई का भरोसा देते हुए उनसे बुलडोजर वापस ले जाने की गुजारिश की। बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुज वालिया ने आरोप लगाया कि यात्रा जब राम चौक के पास पहुंची तो कुछ लोगों ने पथराव किया।

बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुज वालिया ने कहा कि हरिद्वार में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। धार्मिक यात्राओं पर खुलेआम हमला किया जाना प्रशासन की विफलता को दिखाता है।

वालिया ने कहा कि फिलहाल प्रशासन का सम्मान करते हुए बुलडोजर को वापस ले जाया जा रहा है लेकिन यदि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बुलडोजर को फिर से सड़क पर लाया जाएगा। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है ताकि स्थिति शांति व्यवस्था बहाल रहे। इलाके में माहौल तनावपूर्ण लेकिन शांत है।