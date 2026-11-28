हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और शारदा रिवरफ्रंट कॉरिडोर उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थस्थलों को कनेक्टिविटी देने के साथ ही हजारों लोगों को रोजगार के मौके भी देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अफसरों को इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और शारदा रिवरफ्रंट कॉरिडोर के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। धामी ने शुक्रवार को सीएम आवास में उत्तराखंड निवेश और आधारभूत संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की पांचवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि दिसंबर तक इनके काम धरातल पर दिखाई दें।

मुख्यमंत्री धामी ने जोर दिया कि इस प्रोजेक्ट का विकास क्षेत्र विशेष की पहचान, स्थानीय संस्कृति और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर किया जाए। बैठक में बताया गया कि इन तीनों कॉरिडोर के तहत कुल 8,279 करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें से 1,109 करोड़ रुपये के काम जारी हैं। इनसे करीब 27 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और 45 से 53 हजार तक लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है।

कहां पहुंची प्रगति हरिद्वार गंगा कॉरिडोर में 495 करोड़ रुपये के काम चल रहे हैं। प्रशासनिक मार्ग का काम 75 प्रतिशत, हरकी पैड़ी उत्तरी क्षेत्र का 70 प्रतिशत, हरकी पैड़ी एवं सुभाष घाट का 50 प्रतिशत और रोड़ी बेलवाला क्षेत्र के पुनर्विकास का 45 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

मनसा देवी पहुंच मार्ग का काम 55 प्रतिशत और चंडी देवी मंदिर मार्ग का काम 50 प्रतिशत पूरा हो गया है। इसके लिए दिसंबर तक की डेडलाइन है। उधर, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के तहत 274 करोड़ के कार्यों में जानकी झूला के पास कंट्रोल सेंटर का 39 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। त्रिवेणीघाट विकास, आस्था पथ सौंदर्यीकरण और चंद्रभागा पैदल पुल का निर्माण भी गतिमान है।

शारदा कॉरिडोर पर भी तेजी से चल रहा काम शारदा रिवरफ्रंट कॉरिडोर में 340.49 करोड़ रुपये के कार्यों के तहत पारिस्थितिक कॉरिडोर का 75% और शारदा घाट पुनर्विकास का 30% काम पूरा हो चुका है। टनकपुर बस टर्मिनल का निर्माण भी अंतिम चरण में है। बैठक में श्रीनगर-बेलकेदार में 72 हेक्टेयर भूमि पर स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन विकसित करने के साथ साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई।