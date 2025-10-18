Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Haridwar private transport businessmen gave ultimatum for strike chakkajam onb 25 October
किस बात पर धामी सरकार से नाराज हुए ट्रांसपोर्ट कारोबारी? 25 को करेंगे चक्काजाम

संक्षेप: ऋषिकेश स्थित टीजीएमओ कार्यालय में उत्तराखंड परिवहन महासंघ सदस्यों की अहम बैठक हुई। इसमें लालतप्पड़ में निजी ऑटोमेटिक टेस्टिंग लेन की बाध्यता को समाप्त करने की मांग उठी। सदस्यों ने एआरटीओ कार्यालय में निर्मित लेन के चालू होने तक पूर्व की भांति ही कार्यालय में फिटनेस की व्यवस्था लागू करने की मांग की।

Sat, 18 Oct 2025 10:00 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
हरिद्वार रोड स्थित एआरटीओ कार्यालय में वाहनों की फिटनेस जांच के लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर (एटीएस) निर्मित होने के बावजूद उसका संचालन नहीं होने समेत छह सूत्रीय मांगों को लेकर निजी परिवहन कपंनियों से जुड़े कारोबारी भड़क गए हैं। समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर परिवहन कारोबारियों ने उत्तराखंड परिवहन महासंघ के बैनर तले 25 अक्तूबर को चक्काजाम करने का निर्णय लिया है।

शुक्रवार को ऋषिकेश स्थित टीजीएमओ कार्यालय में उत्तराखंड परिवहन महासंघ सदस्यों की अहम बैठक हुई। इसमें लालतप्पड़ में निजी ऑटोमेटिक टेस्टिंग लेन की बाध्यता को समाप्त करने की मांग उठी। सदस्यों ने एआरटीओ कार्यालय में निर्मित लेन के चालू होने तक पूर्व की भांति ही कार्यालय में फिटनेस की व्यवस्था लागू करने की मांग की। राज्य में आपदा और चारधाम यात्रा नहीं चलने का हवाला देते हुए वाहनों का एक साल का टैक्स माफ कर चालक-परिचालकों को भी आर्थिक मदद और सवारी वाहनों पर प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत टैक्स वृद्धि के निर्णय को वापस लेने की भी मांग की गई। उन्होंने किराये के अनुसार ही टैक्स बढ़ोतरी का सुझाव दिया।

इसके अलावा भी तीन अन्य मांगों को सदस्यों ने रखा। बताया कि इन मांगों से सरकार को भी विभिन्न माध्यमों से अवगत कराया जा चुका है। सुबह से लेकर दोपहर तक चली बैठक में निर्णय लिया गया कि 23 अक्तूबर तक सरकार उनकी मांगों को लेकर फैसला नहीं लेती है, तो 24 अक्तूबर को बैठक करने के बाद 25 अक्तूबर को सभी निजी परिवहन कंपनियां एक दिन के लिए बसों का चक्काजाम करेंगी। यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। मौके पर महासंघ अध्यक्ष सुधीर राय, टीजीएमओ अध्यक्ष जितेंद्र नेगी, यातायात के निवर्तमान अध्यक्ष मनोज ध्यानी, रूपकुंड अध्यक्ष भूपाल सिंह नेगी,ट्रक यूनियन अध्यक्ष गजेंद्र सिंह नेगी, संजय शास्त्री, नवीन रमोला, कुंवर सिंह नेगी, योगेश उनियाल, जयप्रकाश नारायण,गणेश भट्ट,प्यारेलाल जुगरान,बिजेंद्र कंडारी, मुकेश तिवाड़ी आदि मौजूद रहे।

