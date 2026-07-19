हरिद्वार में धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर, बिना अनुमति इस्तेमाल पर चेतावनी
उत्तराखंड के हरिद्वार में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों से 94 लाउडस्पीकर हटाए। अधिकारियों ने बिना अनुमति और तय सीमा से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।
उत्तराखंड के हरिद्वार में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने शनिवार को विशेष अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों से 94 लाउडस्पीकर हटा दिए। अधिकारियों के अनुसार, ये लाउडस्पीकर निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में संचालित किए जा रहे थे। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, सरकारी आदेशों और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमों के तहत की गई।
पुलिस ने जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान शहर के इलाकों से 31 और ग्रामीण क्षेत्रों से 63 लाउडस्पीकर हटाए गए। अधिकारियों का कहना है कि इन सभी मामलों में निर्धारित ध्वनि मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था।
पुलिस ने बताया कि अभियान का उद्देश्य किसी विशेष समुदाय या धार्मिक स्थल को निशाना बनाना नहीं, बल्कि ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का समान रूप से पालन सुनिश्चित करना है। इसलिए जिन स्थानों पर लाउडस्पीकर तय मानकों का उल्लंघन करते पाए गए, वहां कार्रवाई की गई।
अभियान के दौरान धार्मिक स्थलों का संचालन करने वाले व्यक्तियों और प्रबंधन समितियों को भी नियमों की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिए बिना लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता। साथ ही, अनुमति मिलने के बाद भी ध्वनि का स्तर सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रखना अनिवार्य है।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि कोई धार्मिक स्थल या अन्य संस्थान बिना अनुमति लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करता है या तय ध्वनि सीमा का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ संबंधित कानूनों और नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राज्यों को निर्देश देता रहा है। इसी के तहत उत्तराखंड पुलिस विभिन्न जिलों में समय-समय पर निरीक्षण और अभियान चलाकर नियमों का पालन सुनिश्चित कर रही है। हरिद्वार में शनिवार को चलाया गया यह अभियान भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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