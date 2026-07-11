कांवड़ और झाकियों की ऊंचाई तय, हरिद्वार पुलिस ने जारी की एडवाइजरी; 30 जुलाई से यात्रा
30 जुलाई से शुरू होने जा रहे कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कांवड़ और झाकियों की ऊंचाई तय की गई है। साथ ही हथियार, रेट्रो साइलेंसर, ऊंची आवाज वाले डीजे बजाने और नशे की हालत में यात्रा करने पर प्रतिबंध रहेगा। यात्रा 11 अगस्त तक चलेगा।
कांवड़ मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसके अनुसार छह फीट से ऊंची सामान्य कांवड़ और 10 फीट से ऊंची झांकी पर रोक लगाई गई है। हथियार, रेट्रो साइलेंसर, ऊंची आवाज वाले डीजे बजाने और नशे की हालत में यात्रा करने पर प्रतिबंध रहेगा।
हरिद्वार पुलिस ने आगामी 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए जारी एडवाइजरी में कहा है कि सामान्य कांवड़ की ऊंचाई छह फीट और कांवड़ झांकी की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक ऊंचाई होने पर विद्युत लाइनों से टकराने से दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि पिछले कांवड़ मेले में करीब चार करोड़ कांवड़िये गंगाजल लेने हरिद्वार आए थे। इस बार चार करोड़ से भी ज्यादा कांवड़ियों के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कांवड़ यात्रियों से अपील की है कि वे अपने पास पहचान पत्र रखें। श्रद्धालुओं को चलती ट्रेन की छत पर यात्रा न करने की चेतावनी भी दी गई है। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा कांवड़ मेला
एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि हरिद्वार पुलिस और जिला प्रशासन कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सभी शिवभक्तों से अनुरोध है कि निर्धारित नियमों का पालन करें। त्रिशूल, भाला, बेसबॉल का डंडा या किसी भी प्रकार के हथियार लेकर न आएं। रेट्रो साइलेंसर वाली बाइक लाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा और साथ ही ऊंचे और तेज आवाज वाले डीजे पर भी प्रतिबद्ध रहेगा। पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। मालूम हो कि 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक कांवड़ मेला चलेगा।
पुलिस कल्याण समिति गठित
हरिद्वार। कांवड़ मेला-2026 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सकुशल संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के कल्याण और आवश्यक सुविधाओं के बेहतर समन्वय हेतु पुलिस कल्याण समिति का गठन किया है। एसपी सिटी अभय सिंह को समिति का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। समिति में क्षेत्राधिकारी सदर/लाइन सुरेंद्र प्रसाद बलूनी, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन प्रवीण आलोक, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली भगवानपुर रितेश शाह तथा थाना प्रभारी सिडकुल अजय शाह को सदस्य बनाया गया है।
साफ-सफाई पर जोर
हरिद्वार नगर निगम की मेयर किरन जैसल ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर घाटों की विशेष सफाई, अस्थायी एवं स्थायी शौचालयों की संख्या बढ़ाने, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण, श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थलों, पार्किंग को मजबूत करने पर बल दिया। कहा कि कुंभ मेले को देखते हुए दीर्घकालिक विकास योजनाओं पर अभी से काम शुरू किया जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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