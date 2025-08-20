हरिद्वार मनसा देवी भगदड़ के 23 दिन बाद भी रो रहे पीड़ित परिवार, ट्रस्ट वादा करके भूला; 9 की मौत

हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में 27 जुलाई को हुई भगदड़ में 9 श्रद्धालुओं की मौत और 37 घायल हुए थे। हादसे को आज 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ित परिवार अब भी मुआवजे की आस लगाए भटक रहे हैं।

Mansa Devi Stampede: हरिद्वार मनसा देवी मंदिर पैदल मार्ग पर 27 जुलाई को हुई भगदड़ में मारे गए 9 श्रद्धालुओं के परिजनों को हादसे के 23 दिनों बाद भी मंदिर समिति की ओर से मुआवजा नहीं मिल पाया है। वहीं हादसे में घायल हुए 37 श्रद्धालु भी आर्थिक सहायता का इंतजार कर रहे हैं।

आलम ये है कि मंदिर समिति के पास लोग खुद पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मृतकों के परिजनों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। वहीं कई गंभीर घायल ऐसे हैं जिनका इलाज अभी भी चल रहा है लेकिन उन्हें मंदिर समिति की घोषित सहायता नहीं मिल पाई है।

पांच लाख मुआवजे का हुआ था ऐलान मालूम हो कि मनसा देवी मंदिर समिति की ओर से हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं को पांच लाख रुपए और घायलों को एक लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की थी। जबकि राज्य सरकार की ओर से दो लाख रुपए मृतकों के परिजनों को और पचास हजार रुपए घायलों को आर्थिक सहायता का ऐलान किया था।

घटना की मजिस्ट्रियल जांच अभी भी जारी मनसा देवी मंदिर हादसे में मौके पर नौ श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, इस हादसे में 37 अन्य लोग घायल हुए थे। गंभीर घायलों को एम्स में भर्ती कराया गया था। जबकि कई गंभीर घायलों को जिला और मेला अस्पताल से ही उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। वहीं, दूसरी ओर इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच अभी भी जारी है।

परिजन कर रहे मुआवजे का इंतजार हादसे में बंदायू यूपी के रहने वाले राम भरोसे और उनकी पत्नी शांति देवी की मौत हो गई थी। उनके पुत्र घनश्याम ने बताया कि सरकार से दो-दो लाख रुपए मिल गए हैं। लेकिन मंसा देवी मंदिर समिति की ओर से अभी कोई सहायता नहीं मिली है।

ट्रस्ट वादा करके भूला मंदिर समिति की ओर से किसी ने अभी तक संपर्क भी नहीं किया है। वहीं हादसे में जान गंवाने वाले आठ साल के आरुष के मामा संजीव ने बताया कि मंदिर समिति की ओर से कोई मदद अभी तक नहीं मिली है। संजीव की पत्नी दीक्षा और चार साल की बेटी एकांशी गंभीर घायल हुए थे और एम्स में कई दिन आईसीयू में रहे। एकांशी को अभी भी सांस लेने में दिक्कत आ रही है और उसका इलाज जारी है।