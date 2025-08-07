इन्हें मौत छूकर निकल गई, हरिद्वार के इस वीडियो में कैद है बड़ा 'चमत्कार'

चमत्कार क्या होता है, यदि आप यह देखना चाहते हैं तो हरिद्वार से आया यह वीडियो आपको इसका अहसास करा सकता है।

चमत्कार क्या होता है, यदि आप यह देखना चाहते हैं तो हरिद्वार से आया यह वीडियो आपको इसका अहसास करा सकता है। हरिद्वार में भीमगोड़ा के पास मनसा देवी की पहाड़ी से हुए लैंडस्लाइड के दौरान मौत तीन बाइक सवारों को छूकर निकल गई। महज कुछ इंच के अंतर से तीनों की जिंदगी बाल-बाल बच गई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है।

16 सेकेंड के इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह एक व्यस्त रास्ते पर अचानक बड़े-बड़े पत्थर आकर गिरते हैं। एक बाइक सवार के अलावा रास्ते से पैदल गुजर रहे कई और लोग भी इसकी चपेट में आने से बाल-बाल बच गए। तीनों बाइक सवार झटका लगने से गिर भी पड़ते हैं, लेकिन जिस तरह से वे बचे उसे देखकर 'चमत्कार' या किस्मत ही कह सकते हैं। ऐसे ही दृश्यों को देखकर आप कहते हैं- जाको राखे साइयां मार सके ना कोय।

उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब है। कई जगहों से भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह नुकसान की खबरें आ रही हैं। मंगलवार शाम कीब सवा सात बजे भीमगोड़ा काली मंदिर टनल के पास मनसा देवी की पहाड़ियों से मलबा गिरा था। इस दौरान एक बड़ा बोल्डर हरिद्वार-दून रेलवे ट्रैक पर भी गिर गया था। इस दौरान ट्रैक की ओवर हेड एक्सटेंशन वायर टूट गई। ट्रैक बाधित होने से हरिद्वार-दून और हरिद्वार-ऋषिकेश के बीच घंटों रेल यातायात परिचालन भी बाधित रहा।