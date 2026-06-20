Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार का बड़ा ऐक्शन, 2 IAS पर गिरी गाज, SDM की वेतनवृद्धि रोकी गई

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार जमीन घोटाले में कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में एक आईएएस अधिकारी की बर्खास्तगी की संस्तुति की गई है और एक अन्य पर मेजर पनिशमेंट की कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के तत्कालीन एसडीएम की वेतनवृद्धि रोक दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार का बड़ा ऐक्शन, 2 IAS पर गिरी गाज, SDM की वेतनवृद्धि रोकी गई

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। सीएम धामी ने शुक्रवार को हरिद्वार नगर निगम के जमीन घोटाले के आरोपी तत्कालीन नगर आयुक्त आईएएस वरुण चौधरी को बर्खास्त करने की संस्तुति कर दी। चौधरी के साथ ही तत्कालीन डीएम कमेंद्र सिंह के खिलाफ दीर्घ शास्ति यानि मेजर पनिशमेंट की कार्रवाई का निर्णय किया गया है। इसके तहत सिंह का डिमोशन या उन्हें बर्खास्त तक किया जा सकता है।

इन दो अधिकारियों के साथ ही हरिद्वार के तत्कालीन एसडीएम अजयवीर सिंह के विरुद्ध परनिंदा प्रविष्टि दर्ज करते तीन वेतन वृद्धियां रोकी जा रही हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने की वजह से दोनों अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को संस्तुति भेजी जा रही है।

ये भी पढ़ें:यूपी ने नहीं चुकाए 688 करोड़, उत्तराखंड में 3808 करोड़ का डैम प्रोजेक्ट अटका

यह है मामला

हरिद्वार में नगर निगम के कूड़ा भंडार के स्थान यानि गार्बेज डंपिंग यार्ड के लिए जमीन खरीदी जानी थी। इसमें अधिकारियों ने मिलीभगत कर 2.3070 हेक्टेयर जमीन जो महज 15 करोड़ रुपये की थी, उसे 54 करोड़ रुपये में खरीदा। इस जमीन को खरीदने में कई मानकों का उल्लंघन किया गया था। इस मामले की जांच में आरोप साबित होने पर तीन जून 2025 को मुख्यमंत्री धामी ने तत्कालीन डीएम, नगर आयुक्त और एसडीएम समेत सात लोगों को सस्पेंड कर दिया था।

ये भी पढ़ें:भीषण गर्मी के बीच मानसून की नई डेट आई, IMD ने बताया- उत्तराखंड में कब होगी बारिश

ये आए कार्रवाई की जद में

कर्मेन्द्र सिंह, तत्कालीन डीएम एवं प्रशासक नगर निगम, वरुण चौधरी तत्कालीन नगर आयुक्त, अजयवीर सिंह तत्कालीन एसडीएम के अलावा निकिता बिष्ट वरिष्ठ वित्त अधिकारी नगर निगम, विक्की वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, राजेश कुमार रजिस्ट्रार कानूनगो, कमलदास मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रविंद्र दयाल प्रभारी सहायक नगर आयुक्त (सेवा विस्तार समाप्त), आनंद मिश्रवाण प्रभारी अधिशासी अभियंता (निलंबित), लक्ष्मीकांत भट्ट कर एवं राजस्व अधीक्षक (निलंबित), डीसी कांडपाल अवर अभियंता (निलंबित), वेदपाल संपत्ति लिपिक (सेवा विस्तार समाप्त) कार्रवाई की जद में आ चुके हैं।

ये भी पढ़ें:फिदायीन हमले की तैयारी, युवाओं का ब्रेनवॉश; सलाउद्दीन का पाक से कनेक्शन

सात दिन में बदल दी जमीन की श्रेणी

घोटाले में सबसे गंभीर सवाल कृषि भूमि को महज सात दिन के भीतर व्यावसायिक श्रेणी में परिवर्तित किए जाने पर खड़े हुए हैं। सामान्य परिस्थितियों में भूमि उपयोग परिवर्तन (धारा 143) की प्रक्रिया पूरी होने में एक महीने से लेकर कई महीनों तक का समय लग जाता है, लेकिन इस मामले में रिकॉर्ड समय में कार्रवाई होने से पूरी प्रक्रिया जांच के घेरे में आ गई। सराय भूमि घोटाला उत्तराखंड के सबसे चर्चित प्रशासनिक मामलों में शामिल हो चुका है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।