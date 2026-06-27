हरिद्वार जमीन घोटाले में 10 पर केस, IAS सहित इन्हें बनाया आरोपी; दोष साबित होने पर कितनी सजा
हरिद्वार जमीन घोटाले में विजिलेंस ने 10 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। केस दर्ज होते ही विजिलेंस की टीमों ने आरोपियों के घरों पर छापेमारी की। हरिद्वार नगर निगम ने किसानों की जमीन खरीदी थी। तत्कालीन अधिकारियों ने कृषि जमीन को आवासीय कर दिया, जिससे उसकी कीमत बढ़ गई।
हरिद्वार नगर निगम में हुए चर्चित जमीन घोटाले में विजिलेंस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। आरोपी आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी सहित 10 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। केस दर्ज होते ही विजिलेंस की आठ अलग-अलग टीमों ने कोर्ट के सर्च वारंट के आधार पर तीन राज्यों में आरोपियों के आवासों पर छापे मारे।
हरिद्वार नगर निगम ने अपने लिए किसानों की जमीन खरीदी थी। यह कृषि जमीन थी। जिसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपये थे। तत्कालीन अधिकारियों ने कुछ दिन में जमीन का भू-उपयोग कृषि से आवासीय कर दिया। इसके बाद इसकी कीमत 54 करोड़ रुपये हो। भू-उपयोग बदलते ही एक दिन में किसानों से एग्रीमेंट कर जमीन खरीद ली गई।
विजिलेंस जांच हुई तो केस दर्ज करने की संस्तुति हुई। इसके बाद शासन से अनुमति मिलने पर विजिलेंस ने तत्कालीन नगर आयुक्त समेत दस लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। जांच विजिलेंस की डिप्टी एसपी हर्षवर्धनी सुमन के पास है। शुक्रवार सुबह विजिलेंस की आठ टीमों ने दिल्ली, लखनऊ, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश में आरोपियों के आठ ठिकानों पर छापेमारी की।
ये 10 लोग बनाए गए हैं आरोपी
विजिलेंस ने मामले में उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नामजद किया है, जो घपले के वक्त नगर निगम में तैनात थे और सीधे तौर पर इस डील में जुड़े थे। इनमें वरुण चौधरी नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार (आईएएस), रवींद्र कुमार दयाल सहायक नगर आयुक्त, लक्ष्मीकांत भट्ट कर अधीक्षक, आनंद सिंह मिश्रा प्रभारी अधिशासी अभियंता, वेदपाल संपत्ति क्लर्क, दिनेश चंद्र कांडपाल मानचित्रकार, निजी व्यक्ति जिनकी जमीन खरीदी गई उनमें सुमन देवी, जितेंद्र कुमार, अभिषेक यादव और सुजीत कुमार सिंह शामिल हैं।
दोष सिद्ध होने पर 10 साल तक की कैद
देहरादून। हरद्विार जमीन घोटाले में विजिलेंस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अधिवक्ता संजीव शर्मा और सौरभ दुसेजा ने बताया कि अगर जांच के बाद न्यायालय में इन धाराओं में दोष सद्धि होता है तो आरोपियों को दस साल तक कैद और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
केस में लगी धाराएं और सजा का प्रावधान
धारा 318(4) (धोखाधड़ी और बेईमानी): यह धारा छल करने और बेईमानी से संपत्ति के हस्तांतरण से जुड़ी है। दोष सद्धि होने पर अधिकतम सात वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 61 बीएनएस (आपराधिक साजिश): यह धारा एक से अधिक लोगों के मिलकर अपराध की साजिश रचने पर लगाई जाती है। इसमें सजा मुख्य अपराध की प्रकृति के अनुसार ही तय होती है। इन धाराओं के तहत दोष सिद्ध होने पर चार से 10 वर्ष जेल का प्रावधान है।
कर्मेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने पर चर्चाएं
हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले में विजिलेंस ने शुक्रवार को 10 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। लेकिन, इस घोटाले में संलिप्त पाए गए तत्कालीन डीएम कर्मेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा न होना चर्चा का विषय बना हुआ है। कार्मिक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, एफआईआर की कार्रवाई से पहले प्रकरण की गहन समीक्षा की जाती है। इसमें देखा जाता है कि कौन कौन व्यक्ति आपराधिक मंशा के साथ मामले में संलिप्त था और कौन प्रशासनिक लापरवाही का दोषी है। इस प्रकरण में कर्मेंद्र को प्रशासनिक लापरवाही साबित हुई है। इसी वजह से जहां वरूण चौधरी को बर्खास्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की गई है। वहीं कर्मेंद्र के खिलाफ दीर्घ शास्ति यानि मेजर पनिशमेंट की संस्तुति की गई।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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