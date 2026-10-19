हरिद्वार कुंभ के लिए बनेंगे 45 अस्थायी अस्पताल, 1800 स्वास्थ्यकर्मियों की भी तैनाती
कुंभ के दौरान धर्मनगरी में अलग-अलग क्षमता के 45 अस्थायी अस्पताल बनाए जाएंगे। इससे अलावा 1800 स्वास्थ्यकर्मियों की भी तैनाती होगी।
हरिद्वार कुंभ मेले में श्रद्धालुओं को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भीड़ और आपातकालीन जरूरतों को देखते हुए चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। कुंभ मेले के दौरान धर्मनगरी में अलग-अलग क्षमता के 45 अस्थायी अस्पताल बनाए जाएंगे। इसके अलावा छह निजी चिकित्सालयों को भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पैनल में शामिल किया जाएगा। मेले में चिकित्सा व्यवस्था संभालने के लिए करीब 1800 स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती की जाएगी।
विभाग का उद्देश्य मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाए रखना है। कुंभ मेला अधिकारी स्वास्थ्य डॉ. मनीष दत्त के अनुसार, कुंभ मेले में श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। कुंभ मेले के दौरान पचास बेड के दो अस्थायी अस्पताल बैरागी कैंप और चंडीपुल के नीचे गौरी शंकर क्षेत्र में बनाए जायेंगे। जबकि 40बेड के दो अस्पताल रोड़ी बेलवाला और पंतद्वीप क्षेत्र में बनायें जायेंगे।
पांच गांवों में योग से दिया स्वस्थ जीवन का संदेश
हरिद्वार। पतंजलि विवि की ओर से बहादराबाद के पांच गांवों में चार दिवसीय निशुल्क योग शिविरों का रविवार को यज्ञ, मंत्रोच्चार और सामूहिक संकल्प के साथ समापन हुआ। अभियान में ग्रामीणों को योग, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद के प्रति जागरूक किया ।
विश्वविद्यालय की प्रति-कुलपति साध्वी डॉ. देवप्रिया की प्रेरणा और स्वामी आर्षदेव के मार्गदर्शन में आयोजित शिविरों का उद्देश्य भारतीय ऋषि परंपरा के ज्ञान को जन-जन तक पहुंचाना रहा। शिविर खेड़ली के आदर्श इंटर कॉलेज, बहादराबाद की वात्सल्य वाटिका, अहमदपुर के नए पंचायत भवन, बोंगला के आर्य इंटर कॉलेज और रुहालकी के आर्य समाज मंदिर में लगाए गए। साथ ही नियमित योगाभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। शिविरों का संचालन प्रियंका, शिवांशी, आईना, ईश्वरी, भक्ति, स्नेहा, अभिषेक, जतिन, अनन्या और हरि ने अपनी-अपनी टीमों के साथ किया।
औद्योगिक इकाइयों की कार्यप्रणाली को जाना
हरिद्वार। एचईसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स के बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स और बीसीए प्रथम सेमेस्टर के 57 विद्यार्थियों ने पदार्था स्थित पतंजलि फूड एंड हर्बल लिमिटेड का शैक्षणिक औद्योगिक भ्रमण किया।
वहीं, बीबीए के विद्यार्थियों ने सिडकुल स्थित आईटीसी कंपनी का भ्रमण कर उत्पादन और पैकेजिंग की प्रक्रिया की जानकारी ली।पतंजलि में कंपनी के पर्यवेक्षक शत्रुघ्न ने विद्यार्थियों को आंवला कैंडी, एलोवेरा जूस संयंत्र और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों से संबंधित इकाइयों का भ्रमण कराया। उन्होंने विद्यार्थियों को इनकी कार्यप्रणाली की जानकारी दी। इस दौरान शिक्षिका रश्मि सक्सेना, रीना पेटवाल और स्पर्श सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।वहीं, आईटीसी में कंपनी के मानव संसाधन अधिकारी रोशन राणा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इकाई में पैकेजिंग और छपाई का कार्य किस प्रकार किया जाता है। इसके बाद मानव संसाधन सहयोगी विदूषी और गुणवत्ता प्रबंधक सुधांशु कपिल ने विद्यार्थियों को पैकेजिंग एवं छपाई इकाई का भ्रमण कराया।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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