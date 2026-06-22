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हरिद्वार कुंभ में संतों-श्रद्धालुओं को 24 घंटे शुद्ध पीने का पानी, खर्च होंगे 27 करोड़

Gaurav Kala चांद मोहम्मद, हरिद्वार
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Haridwar Kumbh 2027: हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार कुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं और संतों के लिए 11 सेक्टरों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करेगी। इसमें 27 करोड़ खर्च होंगे।

हरिद्वार कुंभ में संतों-श्रद्धालुओं को 24 घंटे शुद्ध पीने का पानी, खर्च होंगे 27 करोड़

Haridwar Kumbh 2027: उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार कुंभ मेला 2027 की तैयारियों में दुटी है। इस दौरान धर्मनगरी हरिद्वार आने वाले साधु-संतों और श्रद्धालुओं को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार शुद्ध पेयजल के 27 करोड़ से अधिक खर्च करेगी। इसके अलावा हरकी पैड़ी, प्रमुख मंदिरों, अखाड़ों की छावनियों, शिविरों और पार्किंगों आदि में पानी सप्लाई की व्यवस्था बनेगी।

पेयजल निगम करीब 27.67 करोड़ रुपये से कुंभ क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था करेगा। हरिद्वार, चिल्ला, कनखल, ज्वालापुर और बहादराबाद सहित 11 सेक्टर में पानी सप्लाई के काम होंगे। कार्यों के लिए विभाग स्तर से टेंडर प्रक्रिया गतिमान है। पेयजल निगम कुंभ में पानी सप्लाई के लिए अस्थाई पाइप लाइन बिछाने का काम करेगा। स्टैंड पोस्ट और पीवीसी टैंक 11 कुंभ सेक्टर में विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे। अखाड़ों की छावनियों को पानी के कनेक्शन उपलब्ध होंगे। साथ ही पानी के फिल्टर स्थापित किए जाएंगे। कार्यों के लिए करीब 27.67 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बहादराबाद, ज्वालापुर और कनखल सेक्टर में 3.10 करोड़ से पानी के काम किए जाएंगे।

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हरकी पैड़ी से बहादराबाद सहित 11 सेक्टरों में पानी की सप्लाई

सती द्वीप और नया टापू सेक्टर में 3.22 करोड़ से पानी की व्यवस्था होनी। बैरागी कैंप सेक्टर और गौरी शंकर सेक्टर में 8.80 करोड़ से पेयजल के काम होंगे। पंतद्वीप, कांगड़ी, लालजीवाला और भीमगोड़ा सेक्टर में 2.5 करोड़ से पानी की पाइप लाइन बिछेगी। सप्तसोरवर, भूपतवाला और मोतीचूर सेक्टर में दो करोड़ से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। दक्षद्वीप सेक्टर में 1.80 करोड़ से साधु संतों और श्रद्धालुओं को पानी मिलेगा। हरिद्वार, मायापुर, मनसा देवी और हरकी पैड़ी सेक्टर में 1.45 करोड़ से पीने के पानी की व्यवस्था होगी।

नीलाधारा, चंडी द्वीप और चिल्ला सेक्टर में 1.75 और रानीपुर सेक्टर में 1.75 करोड़ से पानी के काम किए जाएंगे। वहीं रोडीबेलवाला सेक्टर में 1.30 करोड़ से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। पेयजल कार्यों के लिए विभाग ने निविदा आमंत्रित की है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुंभ के पेयजल काम शुरू होंगे। पेयजल काम का लाभ कुंभ के दौरा साधु संतों और श्रद्धालुओं को मिलेगा।

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24 घंटे पीने का पानी मिलेगा

हरिद्वार। कुंभ मेले में प्रशासन श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए निशुल्क और शुद्ध पेयजल की व्यापक व्यवस्था करेगा। कुंभ अवधि में श्रद्धालुओं को चौबीसों घंटे बिना किसी रुकावट के शुद्ध और ठंडा पानी मिलता रहेगा।

अधिशासी अभियंता पेयजल निगम राजेश गुप्ता का कहना है कि कुंभ क्षेत्र के 11 सेक्टर में करीब 27.67 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल के काम होंगे। कुंभ क्षेत्र में अस्थाई पाइप लाइन बिछा कर पानी सप्लाई किया जाएगा। कुंभ में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। कुंभ आयोजन से पहले काम पूरे हो जाएंगे।

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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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