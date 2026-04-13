हरिद्वार में खाटू श्याम मंदिर के पुजारी की हत्या, बदमाशों ने सिर कुचलकर जान ली
हरिद्वार के लक्सर में खाटू श्याम मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या कर दी गई। बदमाशों ने चोरी का विरोध करने पर पुजारी का सिर कुचलकर जान ले ली। लोगों ने मंदिर में पुजारी का शव लहुलूहान हालत में पाया। घटना के बाद इलाके में सनसनी।
हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र के भोगपुर गांव स्थित खाटू श्याम मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या कर दी। आशंका है कि मंदिर में चोरी के दौरान बदमाशों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सीओ देवेंद्र सिंह ने बताया कि मंदिर स्वामी संजय सैनी की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। रविवार को पुजारी का शव लहुलूहान हालत में मिला।
लक्सर कोतवाली क्षेत्र में भिक्कमपुर चौकी क्षेत्र के गांव भोगपुर के पास खाटू श्याम जी का मंदिर है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र के गोधना गांव निवासी राजवीर (65) पिछले दो माह से मंदिर में रहकर देखभाल और पूजा-पाठ कर रहे थे। ग्रामीणों के अनुसार, रविवार सुबह पूजा के लिए मंदिर पहुंचे ग्रामीण को परिसर में पुजारी लहूलुहान हालत में पड़े मिले। सूचना पर सीओ देवेंद्र सिंह, कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी, भिक्कमपुर चौकी प्रभारी यशवीर सिंह नेगी मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि राजवीर की मौत हो चुकी है।
पुजारी के सिर पर वार कर हत्या की
सीओ ने बताया कि आशंका है कि शनिवार रात, एक या कुछ बदमाश चोरी की मंशा से मंदिर में घुसे होंगे। इस दौरान पुजारी के विरोध करने पर बदमाशों ने किसी भारी वस्तु से उनके सिर पर वार कर हत्या कर दी होगी और फरार हो गए। सीओ ने बताया कि मंदिर स्वामी संजय सैनी की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
हत्या से इलाके में सनसनी
भोगपुर गांव स्थित खाटू श्याम मंदिर के पुजारी राजवीर की हत्या से क्षेत्र में शोक व्याप्त है। ग्रामीणों के अनुसार राजवीर बेहद सरल और मिलनसार स्वभाव के थे, जो हर किसी से हंसकर बात करते थे।
दो साल से मंदिर की सेवा कर रहे थे राजवीर
पिछले दो साल से मंदिर की सेवा कर रहे राजवीर ने अपनी विनम्रता से लोगों का दिल जीत लिया था। उनकी हत्या से गांव में सन्नाटा पसरा है। ग्रामीणों ने घटना पर दुख जताते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद वह स्वयं मौके पर पहुंचे थे। स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया था। टीम ने मौके से कई साक्ष्य एकत्रित किए हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर स्वामी संजय सैनी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।