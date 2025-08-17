हरिद्वार में स्वतंत्रता दिवस पर बवाल, तिरंगे पर कलमा लिख लहराते दिखे मुस्लिम युवक; मुकदमा

हरिद्वार में कुछ मुस्लिम युवकों ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे पर कलमा लिखा और लहराकर घूमते दिखे। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का गंभीर मामला सामने आया है। मामला यूं है कि यहां पथरी थाना क्षेत्र में कुछ मुस्लिम युवकों ने तिरंगे से अशोक चक्र को हटाकर उसपर कलमा लिख दिया। इसके बाद वे कथित तौर पर उसे इलाके में लहराते हुए घूमते रहे। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार,ग्राम बहादरपुर जट्ट निवासी जितेंद्र सिंह तोमर ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि कुछ मुस्लिम युवकों ने तिरंगे पर कलमा लिखकर लहराया।

शिकायत में कहा गया है कि ध्वज पर लिखे वाक्य का हिंदी अर्थ है – “अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं।” आरोप है कि यह कृत्य जानबूझकर राष्ट्रीय पर्व पर किया गया, ताकि संदेश दिया जा सके कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है।

पुलिस ने नामजद आरोपी आजम समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि दो आरोपियों की पहचान की जा रही है।