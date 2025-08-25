पहले शराब पिलाई, फिर दोस्तों को बुलाकर गैंगरेप, सदमे में पीड़िता

हरिद्वार में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवती को उसके रिश्तेदार ने पहले जबरन पिलाई फिर आधी रात दोस्तों संग युवती का सामूहिक दुष्कर्म किया।

हरिद्वार के कलियर में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक युवती से उसके पहचान वाले ने अपने दोस्तों संग सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। बताया जा रहा है दुष्कर्म से पहले लड़की को जबरन शराब पिलाई गई। लड़की अभी भी सदमे में है।

पुलिस को शनिवार देर रात सूचना मिली कि सोहलपुर के पास स्थित एक स्कूल परिसर में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल भिजवाया। जहां युवती ने आपबीती सुनाई।

लड़की ने बताई आपबीती अस्पताल में पीड़िता ने बताया कि वह भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी अनीश अहमद (31) के साथ कलियर आई थी। इसके बाद अनीश शराब लेने सोहलपुर ठेके पर गया। वहां उसकी मुलाकात हिमांशु सैनी (25) निवासी हद्दीपुर, कलियर से हुई। दोनों युवती को पास के स्कूल परिसर में ले गए, जहां पहले से रजत (30) निवासी सोहलपुर, नीरज (48) निवासी पिरान कलियर और एक अन्य मौजूद थे।