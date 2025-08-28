दिनदहाड़े कांग्रेस नेता की बेटी को बंधक बनाकर लूट, बदमाशों ने 15 मिनट तक मचाया तांडव
हरिद्वार में दिनदहाड़े कांग्रेस नेता की बेटी को बंधक बनाकर हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वे 15 मिनट तक घर पर तांडव मचाते रहे।
हरिद्वार जिले के शिवालिक नगर में दिनदहाड़े हुई सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर को दहला दिया। कांग्रेस नेता की बेटी घर पर अकेली थी, बदमाशों ने घर में सेंध मारी और लड़की को बंधक बना लिया। इसके बाद 15 मिनट तक घर पर तांडव करते रहे।
मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और होटल कारोबारी चौधरी कुलबीर सिंह की बेटी मोना चौधरी को हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर तमंचे की नोक पर बंधक बना लिया। करीब 15 मिनट तक घर में लूटपाट करने के बाद आरोपी फरार हो गए।
पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरों में तीनों आरोपी साफ कैद हो गए हैं। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सात टीमें गठित की गई हैं, जो पश्चिमी यूपी और सीमावर्ती जिलों में लगातार दबिश दे रही हैं। शहर और आसपास के क्षेत्रों में चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि वारदात को अंजाम देने वाले पेशेवर गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। वहीं, दिनदहाड़े हुई इस घटना ने लोगों में दहशत और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
