Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Haridwar haldwani elivated road will be built
हल्द्वानी से हरिद्वार तक बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, किसे होगा फायदा

हल्द्वानी से हरिद्वार तक बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, किसे होगा फायदा

संक्षेप:

उत्तराखंड के हल्द्वानी से हरिद्वार तक एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एलिवेटेड रोड निर्माण की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है।

Dec 07, 2025 07:54 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के हल्द्वानी से हरिद्वार तक एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एलिवेटेड रोड निर्माण की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही लालकुआं में बाईपास निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नैनीताल ऊधमसिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने रविवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा हल्द्वानी-हरिद्वार एलिवेटेड रोड के लिए डीपीआर तैयार करने का कार्य शुरू हो चुका है। डीपीआर तैयार होते ही परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी।

अजय भट्ट ने कहा कि एलिवेटेड रोड बनने के बाद हल्द्वानी से हरिद्वार का सफर दो से ढाई घंटे में पूरा करना संभव होगा, जिससे परिवहन क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आएगा। यह मार्ग न केवल कुमाऊं वासियों के लिए यात्रा को सुगम बनाएगा बल्कि कुमाऊं आने वाले पर्यटक भी लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि लालकुआं बाईपास को भी विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है तथा निविदा जारी कर दी गई हैं। बाईपास बनने के बाद लालकुआं क्षेत्र में बढ़ते यातायात दबाव में कमी आएगी और वाहनों की आवजाही सुगम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों परियोजनाओं के पूरा होने से कुमाऊं के धार्मिक, पर्यटन और व्यापारिक क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा तथा क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।