हरिद्वार में पिल्ला गैंग की चार जगहों पर फायरिंग, कम उम्र के बदमाश गोली चलाते CCTV में कैद

धर्मनगरी हरिद्वार में पिल्ला गैंग एक बार फिर एक्टिव हो गया है। चार जगहों पर गैंग के बदमाश फायरिंग करते दिखे। सीसीटीवी में नाबालिग पिस्टल लहराते और गोलियां चलाते नजर आ रहे हैं।

Gaurav Kala हरिद्वार, हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 09:29 AM
हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में कुख्यात पिल्ला गैंग के तीन बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े चार अलग-अलग जगहों पर हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने का प्रयास किया। जगजीतपुर पुलिया, फुटबॉल ग्राउंड बस्ती, वाल्मीकि बस्ती और राजा गार्डन में फायरिंग की घटनाओं से पूरा इलाका सहम गया। अचानक गोलियों की आवाज सुनकर बाजारों और गलियों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हालांकि, पुलिस को सीसीटीवी कैमरों में दो जगह गोलियां चलाने की फुटेज मिली। सीसीटीवी फुटेज में कम उम्र के आरोपी गोलियां चलाते नजर आ रहे हैं।

सोमवार को दोपहर करीब तीन बजे जगजीतपुर पुलिया के पास तीन युवक बाइक से आए। पीछे बैठे युवक ने मोबाइल की दुकान के सामने उतरते ही पिस्टल निकालकर फायर झोंक दिया। गोली चलते ही आसपास के दुकानदार और राहगीर दहशत में आ गए। आरोपी युवक तुरंत बाइक पर चढ़ा और साथी के साथ वहां से भाग निकला। कुछ ही देर बाद फुटबॉल ग्राउंड और वाल्मीकि बस्ती की गली में भी इसी तरह बाइक से गुजरते हुए फायर झोंके गए।

देर शाम राजा गार्डन में भी गोलियों की आवाज से हड़कंप मच गया। इधर, इंस्पेक्टर रविंद्र शाह ने बताया कि फायरिंग करने वाले पिल्ला गैंग से जुड़े हैं। प्रारंभिक जांच में यह बातें सामने आई हैं कि दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई है।

पिल्ला गैंग का खौफ

हरिद्वार में 20 से अधिक सदस्यों वाला पिल्ला गैंग पिछले दो साल से सक्रिय है। गैंग में 16 से 25 वर्ष तक के युवा शामिल हैं। शहर कोतवाली, कनखल और ज्वालापुर क्षेत्र में कई घटनाओं में इस गैंग का नाम सामने आ चुका है। वर्ष 2023 के बाद से गैंग लगातार सक्रिय हुआ और रंगदारी, धमकी और फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देने लगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोमवार को हुई फायरिंग भी गैंग के दहशत फैलाने की साजिश का हिस्सा है।

वीडियो में कम उम्र के लग रहे आरोपी

पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाली। फुटेज में तीन युवक बाइक पर सवार होकर आते और हवाई फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र शाह ने बताया कि आरोपी उम्र कम के लग रहे हैं। पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सुरक्षा पर उठे सवाल

फायरिंग की घटनाओं से स्थानीय लोगों में भारी दहशत है। बाजारों में व्यापारी और मोहल्लों में लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। शहर के कई हिस्सों में देर रात तक चर्चा रही कि आखिर पुलिस के सख्त इंतजामों के बीच दिनदहाड़े इस तरह की वारदातें कैसे हो रही हैं।

