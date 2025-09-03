हरिद्वार के बहुचर्चित डबल मर्डर में 10 साल बाद इंसाफ, दोस्तों के बेरहमी से कत्ल में उम्रकैद

हरिद्वार के बहुचर्चित डबल मर्डर में पीड़ितों को दस साल बाद इंसाफ मिला है। दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन्होंने दो दोस्तों की चाकू गोदकर निर्मम हत्या कर दी थी।

रिद्वार के बहुचर्चित ज्वालापुर डबल मर्डर केस में आखिरकार 10 साल बाद इंसाफ मिल गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और साढ़े पाँच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साल 2015 में पुरानी रंजिश के चलते दोस्तों पंकज और कार्तिक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जबकि रोहित उर्फ़ बंटी गंभीर रूप से घायल हुए थे।

क्या हुई थी घटना जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी और विशेष लोक अभियोजक एससी/ एसटी एक्ट धर्मेश कुमार ने बताया कि तीन अक्तूबर 2015 की रात करीब साढ़े नौ बजे कड़़च्छ ज्वालापुर निवासी पंकज, अपने दोस्त कार्तिक और ‌रोहित उर्फ़ बंटी के साथ पैदल शास्त्री नगर मार्केट की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में आरोपी आशीष मेहता अपने पिता की दुकान के बाहर भाई चिन्नु मेहता, महेश मेहता, सचिन पुत्र रमेश, अरुण पुत्र छत्रपाल और कुछ अन्य लोगों के साथ एक राय होकर खड़ा था।

आरोप था कि सभी हमलावरों ने पुरानी कहासुनी के चलते पंकज व उसके दोस्तों को देखते ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया था। पंकज ने गाली देने से मना किया तो सभी लोगों ने मिलकर चाकू, खुखरी व अन्य धारदार हथियारों से तीनों पर हमला कर दिया था। हमले में पंकज और कार्तिक की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि रोहित उर्फ बंटी को गंभीर चोट आई थी।

इस हमले में घायल रोहित उर्फ बंटी को इलाज के लिए हायर सेंटर जौलीग्रांट हॉस्पिटल रेफर कर दिया था। घटना की रिपोर्ट मृतक पंकज के पिता नौरतू निवासी ज्वालापुर ने ज्वालापुर कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आशीष मेहता, महेश मेहता और अरुण के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। एक अन्य आरोपी किशोर के खिलाफ चार्जशीट किशोर न्याय बोर्ड में दाखिल की गई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी महेश मेहता की मृत्यु हो गई थी।