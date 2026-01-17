Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Haridwar District Supply Officer and Personal Assistant caught taking bribe arrested by Vigilance Department
रिश्वत लेते पकड़े गए हरिद्वार जिला पूर्ति अधिकारी और निजी सहायक, विजिलेंस विभाग ने किया गिरफ्तार

रिश्वत लेते पकड़े गए हरिद्वार जिला पूर्ति अधिकारी और निजी सहायक, विजिलेंस विभाग ने किया गिरफ्तार

संक्षेप:

विभाग ने पुष्टि की है कि दोनों आरोपियों से हरिद्वार के जिला पूर्ति अधिकारी के दफ्तर में गहन पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा, ऑफिस के रिकॉर्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स की भी गहन जांच की जा रही है।

Jan 17, 2026 09:57 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड विजिलेंस विभाग ने शुक्रवार को एक सरकारी अधिकारी और उसके निजी सहायक को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। विजिलेंस विभाग को अधिकारी के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की जानकारी लंबे समय से मिल रही थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

विभाग ने ये कार्रवाई हरिद्वार के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अधिकारी श्याम आर्या और उसके निजी सहायक गौरव शर्मा पर की है। दरअसल विभाग के पास एक राशन डीलर ने शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद विभाग ने जांच शुरू की और दोनों के खिलाफ जाल बिछाया। विजिलेंस विभाग के अधिकारी ने इसके बाद दोनों को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। विभाग की एक टीम ने दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार भी कर लिया।

विभाग ने पुष्टि की है कि दोनों आरोपियों से हरिद्वार के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस में गहन पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा, ऑफिस के रिकॉर्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स की भी गहन जांच की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाए हुए हैं। विजिलेंस विभाग, स्पेशल टास्क फोर्स और अन्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की सतर्कता के चलते कई भ्रष्ट अधिकारी रंगे हाथ पकड़े जा चुके हैं।

ये भी पढ़ें:प्रवासी ही उत्तराखंड के सच्चे एम्बेसडर, नोएडा में महाकौथिग मेले में बोले CM धामी
ये भी पढ़ें:निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड को पहला स्थान, CM धामी बोले- गर्व का क्षण
ये भी पढ़ें:सियासत नहीं धामी ने जनभावनाओं को देखकर लिया फैसला, अंकिता केस में होगी CBI जांच

सीएम धामी ने हाल में कहा था कि 'सरकार पिछले कुछ वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, जिससे प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास मजबूत करने में मदद मिली है।' यही नहीं धामी राज्य के लोगों से अपील भी कर चुके हैं कि वे भ्रष्टाचार के किसी भी मामले की जानकारी उचित माध्यमों से दें, और साथ ये भी कह चुके हैं कि जानकारी देने वाली की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Uttarakhand News Uttarakhand

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।