हरिद्वार: मदरसे में शिक्षिका को कमरे में बुला छेड़छाड़, मौलवी समेत 7 पर केस
संक्षेप: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के एक मदरसे में 3 महिला टीचर्स के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। शिक्षिकाओं की शिकायत पर मौलवी समेत 7 अन्य पर केस दर्ज किया गया है।
हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में शर्मनाक घटना हुई है। एक मदरसे में 3 महिला टीचर्स के साथ मारपीट किए जाने और छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। शिक्षिकाओं ने मौलवी समेत 7 अन्य पर मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पिरान कलियर थाना पुलिस ने मौलवी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, थाना क्षेत्र के एक मदरसे में तीन शिक्षिकाओं के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने मौलवी और उसके सात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पिरान कलियर थाना क्षेत्र निवासी एक शिक्षिका ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पिछले कई वर्षों से वह बच्चों को मदरसे में पढ़ा रही हैं। 12 अक्टूबर को मदरसे में पढ़ाई के दौरान एक मौलवी ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया और जबरन छेड़छाड़ की। विरोध करने पर मौलवी ने मारपीट कर घायल कर दिया।
शिक्षिका की दो महिला सहकर्मी जब उसे बचाने के लिए पहुंची तब मौलवी ने अपने 7 साथियों रिहान, मोहम्मद शाद, अफान, सुहैल आरिस और समीर को बुलाकर तीनों के साथ मारपीट की और पीड़िताओं के कपड़े फाड़ने की कोशिश की। आरोपियों ने पीड़िताओं को जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता ने बताया कि मौलवी पहले से उन पर गलत नजर रखता था, जिसकी शिकायत उन्होंने मदरसा प्रबंधक से की थी। लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। थानाध्यक्ष रविन्द्र कुमार ने कहा की तहरीर के आधार पर सोमवार देर शाम मौलवी और उसके सात साथियों के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट, अश्लील हरकतें और जान से मारने की धमकी देने समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
