पावर कट से थे परेशान, खंभे पर चढ़े कांग्रेस MLA और काट दी अधिकारियों के घर की बिजली

संक्षेप:

कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने आरोप लगाया कि वे पिछले 10 दिनों से विभाग के सामने बिजली कटौती का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने अपने कदम को सही ठहराते हुए कहा कि अधिकारी केवल एक घंटे की कटौती में बेहाल हो गए। 

Dec 25, 2025 01:51 pm IST
हरिद्वार से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां एक कांग्रेस विधायक ने बार-बार हो रही बिजली कटौती से परेशान होकर बिजली विभाग के अधिकारियों के घरों की बत्ती ही गुल कर दी। हरिद्वार जिले की झबरेड़ा सीट से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने गुस्से में आकर खुद बिजली के खंभे पर चढ़कर बिजली विभाग के तीन अधिकारियों के घरों के कनेक्शन काट दिए। इस मामले के बाद बिजली विभाग ने विधायक के खिलाफ रुड़की के सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

मंगलवार को विधायक वीरेंद्र जाती अपने समर्थकों के साथ एक सीढ़ी और तार काटने वाले औजारों को लिए रुड़की पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले बोट क्लब स्थित अधीक्षण अभियंता (Superintending Engineer) विवेक राजपूत के आवास के बाहर बिजली के खंभे पर चढ़कर उनके घर का कनेक्शन काट दिया। इसके बाद वे अपने काफिले के साथ मुख्य अभियंता (Chief Engineer) अनुपम सिंह और अधिशासी अभियंता (Executive Engineer) विनोद पांडे के सरकारी आवासों पर पहुंचे और उनके घरों की बिजली भी काट दी। विधायक ने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में रोजाना पांच से आठ घंटे तक अघोषित बिजली कटौती हो रही है, जिससे जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने आरोप लगाया कि वे पिछले 10 दिनों से विभाग के सामने बिजली कटौती का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने अपने कदम को सही ठहराते हुए कहा कि अधिकारी केवल एक घंटे की कटौती में बेहाल हो गए, जबकि आम जनता हर दिन घंटों बिना बिजली के रहने को मजबूर है। बिजली विभाग ने विधायक के खिलाफ अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने बिना उचित 'शटडाउन' (बिजली बंद किए बिना) के तार काटे, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता था। विभाग का आरोप है कि यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सरकारी काम में सीधा हस्तक्षेप भी है।

