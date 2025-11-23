Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Haridwar bulldozer action on illegal constructions 6 colonies demolished
हरिद्वार में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, एक झटके में गिरा दीं 6 कॉलोनियां

हरिद्वार में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, एक झटके में गिरा दीं 6 कॉलोनियां

संक्षेप:

एचआरडीए की टीम ने जनपद में छह अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। पिछले दो दिनों में प्राधिकरण की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले दो बड़ी कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया था।

Sun, 23 Nov 2025 10:33 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान
हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ सख्ती जारी है। शनिवार को एचआरडीए की टीम ने जनपद में छह अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। पिछले दो दिनों में प्राधिकरण की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले दो बड़ी कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया था। लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेकर प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सोनिका के निर्देश पर टीम ने राजा गार्डन कॉलोनी के पास भानु प्रताप स्कूल से आने वाले तालाब से लगते हुए मार्ग पर सूरज सैनी द्वारा अनधिकृत रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया।

इक्कड़ गांव में रामा एनकलेव से आगे, सराय रोड पर मुअज्जम अली आदि द्वारा किये गये अनधिकृत कॉलोनी का निर्माण रुकवाया। साथ ही यहां शमशान घाट के बगल में अनधिकृत कॉलोनी का भी निर्माण रुकवाया गया। खंजनपुर गांव में शमीम द्वारा लगभग 15 से 16 बीघा क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनी का निर्माण कार्य किया जा रहा पाया गया। इसके साथ ही रुड़की तहसील क्षेत्र में शनि मंदिर के पीछे शेरपुर गांव के पास कमल किशोर द्वारा लगभग 9 से10 बीघा भूमि पर अवैध निर्माण हटाया गया। श्यामपुर कांगडी गांव में बृजमोहन राणा द्वारा अनधिकृत कॉलोनी विकसित की जा रही थी। जिस समय टीम मौके पर पहुंची तो कॉलोनियों को विकसित करने का कार्य चल रहा था। टीम ने कार्य रोकने को कहा लेकिन रोका नहीं गया। सख्ती दिखाते हुए टीम ने सभी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया।

प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सोनिका ने बताया कि जिन कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके मालिकों को नोटिस भेजे गए थे। नोटिस का जवाब देने के बजाय निर्माण कार्य जारी रखा गया। इसलिए टीम ने कार्रवाई कर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। सभी निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई भी की गई है। उन्होंने बताया कि बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

