Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़haridwar bulldozer action illegal religious structure demolished
हरिद्वार में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, तोड़ दिया गया अवैध धार्मिक स्थल
संक्षेप: उत्तराखंड के देहरादून में धामी सरकार ने बुलडोजर ऐक्शन लिया है। यहां के लक्सर तहसील में सामुदायिक जमीन पर बने एक अवैध धार्मिक स्थल को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी।
Sat, 15 Nov 2025 12:37 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
उत्तराखंड के देहरादून में धामी सरकार ने बुलडोजर ऐक्शन लिया है। यहां के लक्सर तहसील में सामुदायिक जमीन पर बने एक अवैध धार्मिक स्थल को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। लक्सर प्रशासन ने यह कार्रवाई एसडीएम सौरभ असवाल के नेतृत्व में की है। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन को भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।