हरिद्वार में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, तोड़ दिया गया अवैध धार्मिक स्थल

संक्षेप: उत्तराखंड के देहरादून में धामी सरकार ने बुलडोजर ऐक्शन लिया है। यहां के लक्सर तहसील में सामुदायिक जमीन पर बने एक अवैध धार्मिक स्थल को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी।

Sat, 15 Nov 2025 12:37 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
उत्तराखंड के देहरादून में धामी सरकार ने बुलडोजर ऐक्शन लिया है। यहां के लक्सर तहसील में सामुदायिक जमीन पर बने एक अवैध धार्मिक स्थल को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। लक्सर प्रशासन ने यह कार्रवाई एसडीएम सौरभ असवाल के नेतृत्व में की है। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन को भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा।

Uttarakhand News

