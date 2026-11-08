हरक सिंह रावत, मेरा और बेटे का DNA-नार्को टेस्ट हो; 23 साल बाद लौटी जेनी ने फिर गर्मायी उत्तराखंड की सियासत

उत्तराखंड के चर्चित जेनी प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। असम की इंदिरा देवी उर्फ जेनी ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर फिर से यौन शोषण का आरोप लगाते हुए अपना, अपने बेटे और हरक सिंह रावत का DNA टेस्ट कराने की मांग की है।

साल 2003 के चर्चित ‘जेनी प्रकरण’ ने 23 साल बाद उत्तराखंड में फिर सियासी माहौल गर्म कर दिया है। इंद्राणी देवड़ी उर्फ जेनी ने एक बार फिर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए फिर से सीबीआई जांच, उनके, हरक और बेटे के डीएनए तथा नार्कों जांच की मांग की है।

जेनी ने शनिवार सुबह डीजीपी को एक शिकायती पत्र सौंपा। डीजीपी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसपी देहात जया बलूनी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर दी है। इधर, हरक सिंह रावत ने भी मीडिया के सामने अपना पक्ष रख आरोपों को खारिज किया।

जेनी ने शनिवार को प्रेस क्लब में प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि वह देहरादून के प्रिंस चौक स्थित एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं और नौकरी की तलाश में थीं। इसी दौरान हरक सिंह रावत के संपर्क में आईं। हरक सिंह ने उन्हें अपने यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास पर रखा, जहां उनके साथ यौन शोषण हुआ। तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार और पुलिस प्रशासन ने मंत्री को बचाने के लिए पूरा जोर लगाया। जेनी का दावा है कि उस समय उन्हें हिंदी नहीं आती थी। कोर्ट में उनका केस लड़ने वाला वकील रावत ने ही तय किया था और दबाव बनाकर कई जगह हस्ताक्षर करवाए।

पुलिस ने बैठाई जांच जेनी की ओर से हरक पर आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने मामले की जांच बैठा दी है। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए महिला अधिकारी और डोईवाला की सीओ वंदना वर्मा को पूरे प्रकरण की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

जेनी ने 22 साल पहले दिए बयानों को खारिज किया यह मामला मूल रूप से 2003-2004 का है। उस दौरान भी इस मामले की सीबीआई जांच हुई थी। वर्ष 2004 में कानूनी प्रक्रिया के तहत जेनी ने अदालत के समक्ष दिए गए अपने बयानों में आरोपों को वापस ले लिया था। आज जेनी ने अपने पूर्व के बयानों को खारिज किया है।

सामाजिक पहचान को जूझ रहा बेटा जेनी ने कहा कि आज उनका बेटा 23 वर्ष का हो चुका है, लेकिन वह आज भी अपनी सामाजिक पहचान और पिता के नाम के लिए संघर्ष कर रहा है। जेनी ने स्पष्ट किया है कि उन्हें हरक सिंह की जायदाद से कुछ नहीं चाहिए, वे केवल अपने बेटे को उसका हक, पिता का नाम चाहती हैं।

पुलिस ने बैठाई जांच जेनी की ओर से हरक पर आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने मामले की जांच बैठा दी है। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए महिला अधिकारी और डोईवाला की सीओ वंदना वर्मा को पूरे प्रकरण की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।