Virtual Bride Promised Millionaire Dreams victim lost 14 Lakh in 3 Month Online Scam nainital वर्चुअल 'दुल्हन' ने करोड़पति बनाने के दिखाए ख्वाब, तीन महीने चला ठगी का खेल, Haldwani Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़हल्द्वानीVirtual Bride Promised Millionaire Dreams victim lost 14 Lakh in 3 Month Online Scam nainital

वर्चुअल 'दुल्हन' ने करोड़पति बनाने के दिखाए ख्वाब, तीन महीने चला ठगी का खेल

सोशल मीडिया पर एक लड़की ने युवक को ऑनलाइन शादी का प्रपोजल दिया। फिर तीन महीने में करोड़पति बनाने का ख्वाब दिखाया। ट्रेडिंग के नाम पर 14 लाख रुपए हड़प लिए।

Gaurav Kala हल्द्वानी, हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 08:54 AM
share Share
Follow Us on
वर्चुअल 'दुल्हन' ने करोड़पति बनाने के दिखाए ख्वाब, तीन महीने चला ठगी का खेल

सोशल मीडिया से दोस्ती के बाद एक महिला ने हल्द्वानी के युवक के सामने शादी का ऑफर रखा। उसे ट्रेडिंग के लिए उकसाकर तीन महीने में ही करोड़पति बनने के सपने दिखाए। महिला ने युवक से 14 लाख हड़प लिए और पैसे वापस करने की बात पर हजारों टैक्स देने को कहा। युवक को ठगी का अहसास हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, डहरिया हल्द्वानी निवासी युवक ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि रिचा सचदेवा नाम की महिला से उसकी सोशल मीडिया में दोस्ती हुई। महिला ने खुद को दिल्ली का बताया। लगातार चैट होने के बाद महिला ने युवक को शादी के लिए प्रपोज किया।

ये भी पढ़ें:सांस रुक जाने तक 75 साल के पूर्व सैनिक पिता को मारता रहा, नशे में हैवान बना बेटा

महिला ने युवक से कहा कि वह ट्रेडिंग में इंवेस्ट करके लाखों रुपये रोज कमाती है। तीन महीने के भीतर एक करोड़ रुपये कमाने का लालच दिया। युवक ने भरोसे में आकर ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया और हजारों में इंवेस्ट करने लगा। शुरुआत 25 हजार से की और 12 किस्तों में 14 लाख से अधिक इंवेस्ट कर दिए।

जब युवती से शेयर विड्रॉल को कहा तो वह बहाने बाजी करने लगी। तब जाकर युवक को ठगी का अहसास हुआ। कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि मामले में अज्ञात महिला ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Digital Arrest Fraud Online Fraud

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।