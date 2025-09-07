वर्चुअल 'दुल्हन' ने करोड़पति बनाने के दिखाए ख्वाब, तीन महीने चला ठगी का खेल

सोशल मीडिया पर एक लड़की ने युवक को ऑनलाइन शादी का प्रपोजल दिया। फिर तीन महीने में करोड़पति बनाने का ख्वाब दिखाया। ट्रेडिंग के नाम पर 14 लाख रुपए हड़प लिए।

सोशल मीडिया से दोस्ती के बाद एक महिला ने हल्द्वानी के युवक के सामने शादी का ऑफर रखा। उसे ट्रेडिंग के लिए उकसाकर तीन महीने में ही करोड़पति बनने के सपने दिखाए। महिला ने युवक से 14 लाख हड़प लिए और पैसे वापस करने की बात पर हजारों टैक्स देने को कहा। युवक को ठगी का अहसास हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, डहरिया हल्द्वानी निवासी युवक ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि रिचा सचदेवा नाम की महिला से उसकी सोशल मीडिया में दोस्ती हुई। महिला ने खुद को दिल्ली का बताया। लगातार चैट होने के बाद महिला ने युवक को शादी के लिए प्रपोज किया।

महिला ने युवक से कहा कि वह ट्रेडिंग में इंवेस्ट करके लाखों रुपये रोज कमाती है। तीन महीने के भीतर एक करोड़ रुपये कमाने का लालच दिया। युवक ने भरोसे में आकर ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया और हजारों में इंवेस्ट करने लगा। शुरुआत 25 हजार से की और 12 किस्तों में 14 लाख से अधिक इंवेस्ट कर दिए।