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उत्तराखंड में बेखौफ मनचलों ने युवती के पीछे 20 मिनट तक दौड़ाई बुलेट, चिल्लाती रही लड़की; VIDEO

Mar 19, 2026 01:40 pm ISTGaurav Kala हल्द्वानी
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हल्द्वानी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मनचलों ने अपनी बुलेट से बाइक पर सवार लड़की का 20 मिनट तक पीछा किया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। मनचलों की हरकत से डरी लड़की डर से चिल्लाती रही। 

उत्तराखंड में बेखौफ मनचलों ने युवती के पीछे 20 मिनट तक दौड़ाई बुलेट, चिल्लाती रही लड़की; VIDEO

उत्तराखंड के हल्द्वानी में मनचलों ने सरेराह सड़क पर 20 मिनट तक दहशत मचाई, लेकिन पुलिस को भनक नहीं लगी। कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बुलेट सवार दो युवकों ने युवती का पीछा किया। बुलेट अड़ाकर उनकी बाइक रोकी और छेड़छाड़ की, उसे घर छोड़ने आए युवक के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

रामपुर रोड निवासी पीड़िता ने बताया कि 16 मार्च को वह राजपुरा में अपनी सहेली के जन्मदिन में गई थी। रात करीब दस बजे सहेली का भाई उसे बाइक से घर छोड़ने निकला। रोडवेज स्टेशन के पास स्टेडियम वाली गली में पहुंचते ही बुलेट सवार दो युवकों ने बदतमीजी शुरू कर दी। उन्होंने बुलेट पर सायरन बजाते हुए पीछा किया। पीछा करते हुए दोनों आरोपी जेल चौराहे के पास पहुंचे और बाइक के आगे बुलेट अड़ा दी। इसके बाद बाइक चला रहे युवक के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। युवती से अभद्रता और छेड़छाड़ की।

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पीड़िता ने बताई आपबीती

पीड़िता के अनुसार आरोपी यहीं नहीं रुके। उन्होंने रामपुर रोड समता आश्रम की गली तक पीछा किया। इस दौरान बाइक सवार युवक और युवती दो ट्रकों की चपेट में आने से बाल-बाल बचे। समता आश्रम गली से बरेली रोड जाने वाले मार्ग पर दोनों ने कार को ओवरटेक कर एक किनारे छिपकर जान बचाई। वहां राहगीरों को पूरी घटना बताई। लोगों के जुटने पर आरोपी फरार हो गए। फिर पीड़ित पक्ष कोतवाली पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी। बुधवार को घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आया।

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एक आरोपी स्कूल में करता है नौकरी

शहर कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी अजय फर्त्याल निवासी फतेहपुर और अजय थापा निवासी बड़ी मुखानी, पीलीकोठी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलेट को भी कब्जे में ले लिया गया है। एक आरोपी बाजपुर के एक स्कूल में नौकरी करता है।

नैनीताल एसएसएपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सड़कों पर हुड़दंग या अभद्रता करने वालों के लिए देवभूमि में कोई स्थान नहीं है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस की नाक के नीचे वारदात

बस स्टेशन के पास, जहां सबसे पहले युवती को घेरा गया, वह स्थान शहर कोतवाली के नजदीक है। आसपास कई पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के आवास भी हैं। इसके बावजूद सायरन बजाती बुलेट दौड़ती रही और पुलिस को भनक तक नहीं लगी।

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युवती चिल्लाती रही, पुलिस नजर नहीं आई

वायरल वीडियो में युवती डर के मारे चिल्लाती हुई दिखाई दे रही है। करीब पांच-छह किमी तक मनचले उत्पात मचाते रहे, लेकिन पुलिस कहीं नजर नहीं आई। हाई सिक्योरिटी एरिया में भी पुलिस की गैरमौजूदगी सवाल खड़े कर रही है।

बुलेट के पटाखे शहर सुन रहा, पुलिस नहीं

‘हिन्दुस्तान’ पहले भी छपरी बाइकर्स के आतंक को प्रमुखता से उठा चुका है। इनकी वजह से कई हादसे हो चुके हैं। एक डॉक्टर भी घायल हुए थे। बुलेट पर मॉडिफाइड साइलेंसर की पटाखे जैसी आवाजें पूरे शहर में गूंज रही हैं, लेकिन पुलिस तक यह आवाजें नहीं पहुंच रहीं।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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