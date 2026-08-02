Haldwani News: सुशील अध्यक्ष और यश बने युवा वैश्य महासभा के महामंत्री

Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। युवा वैश्य महासभा के चुनाव में सुशील साहू अध्यक्ष और यश गुप्ता महामंत्री पद पर निर्वाचित हुए। चुनाव की प्रक्रिया समाज के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, महामंत्री दिनेश गुप्ता और कोषाध्यक्ष मनोज गुप्ता के नेतृत्व में संपन्न कराई गई। मुख्य चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी रूपेंद्र नगर ने निभाई, जबकि उमेश गुप्ता, विजय गुप्ता और रजत महेश्वरी सहायक चुनाव अधिकारी रहे। अध्यक्ष पद के लिए कपिल अग्रहरि, सुशील साहू, सुमित साहू और सूर्यांश गुप्ता ने नामांकन किया था। बाद में सुमित साहू और सूर्यांश गुप्ता ने अपना नाम वापस ले लिया। मतदान में सुशील साहू को 129 और कपिल अग्रहरि को 124 मत मिले।

इस तरह सुशील साहू ने 5 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। महामंत्री पद के लिए यश गुप्ता, दिव्यांश सिंघल और सूर्यांश गुप्ता मैदान में थे। दिव्यांश सिंघल के नाम वापस लेने के बाद मुकाबला यश गुप्ता और सूर्यांश गुप्ता के बीच हुआ। मतदान में यश गुप्ता को 153 और सूर्यांश गुप्ता को 87 मत प्राप्त हुए। यश गुप्ता ने 66 मतों के अंतर से जीत हासिल की। मुख्य चुनाव अधिकारी रूपेंद्र नगर ने दोनों पदों के विजेताओं की घोषणा करते हुए नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। इस अवसर पर सौरभ गुप्ता, विनोद जायसवाल, तरुण गुप्ता, वैभव गुप्ता, सुमित साहू, सुमित केसरवानी सहित बड़ी संख्या में समाज के सदस्य मौजूद रहे। नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने समाज को संगठित करते हुए युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ने और सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।