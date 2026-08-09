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Haldwani News: अमित गोयल बने अग्रसेन युवा समिति के अध्यक्ष, तुषार महामंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: हल्द्वानी में महाराजा अग्रसेन युवा समिति की आमसभा हुई, जहां नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में समिति के कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें मीरा मार्ग स्थित प्याऊ की शुरुआत और बैंक खाता खोलने जैसे कार्य शामिल थे। अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष का चुनाव किया गया।

अमित गोयल बने अग्रसेन युवा समिति के अध्यक्ष, तुषार महामंत्री
अमित गोयल बने अग्रसेन युवा समिति के अध्यक्ष, तुषार महामंत्री

Haldwani News: हल्द्वानी। महाराजा अग्रसेन युवा समिति की आमसभा रामपुर रोड स्थित नीलमणी बैंक्विट में शनिवार को आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता युवा अध्यक्ष विपुल अग्रवाल ने की। आमसभा में समिति के कार्यों की समीक्षा के साथ नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।

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समीक्षा और योजनाएं

बैठक में महामंत्री कनव अग्रवाल ने कार्यकारिणी द्वारा किए गए कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि समिति की ओर से मीरा मार्ग स्थित प्याऊ को दोबारा शुरू करवाया गया। इसके अलावा संस्था का रजिस्ट्रेशन कराने, बैंक खाता शुरू करवाने और अब तक का सबसे बड़ा सदस्यता अभियान चलाने जैसे कार्य किए गए।

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चुनाव प्रक्रिया

इसके बाद कोषाध्यक्ष सीए ऋषभ बंसल ने संस्था का वित्तीय लेखा-जोखा सदस्यों के समक्ष रखा। इसके बाद चुनाव अधिकारी भगवान सहाय अग्रवाल और राजीव अग्रवाल की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। इसमें एडवोकेट अमित गोयल को सर्वसम्मति से अध्यक्ष, तुषार मित्तल को महामंत्री और ऋषभ बंसल को कोषाध्यक्ष चुना गया। पदाधिकारियों के चयन पर सदस्यों ने उनका स्वागत करते हुए समिति की गतिविधियों को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई।

उपस्थित सदस्य

इस मौके पर अग्रवाल सभा के अध्यक्ष असीम सिंघल, महामंत्री राजकुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, सरिल गोयल, डॉ. पंकज अग्रवाल, अतिन अग्रवाल, शुभम अग्रवाल, अभिनव अग्रवाल, विपुल अग्रवाल और शोभित अग्रवाल समेत समिति के कई युवा सदस्य मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

युवा समिति की आमसभा कब हुई?
युवा समिति की आमसभा शनिवार को आयोजित हुई।
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