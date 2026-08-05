Haldwani News: बाल अधिकारों और नशा मुक्ति को लेकर सेंट थेरेसा स्कूल में मंथन
Haldwani News: बाल संरक्षण आयोग के सदस्य योगेश रजवार ने नशामुक्त उत्तराखंड का दिया संदेश कक्षाओं का
Haldwani News: हल्द्वानी, वरिष्ठ संवाददाता। सेंट थेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उत्तराखंड बाल सरंक्षण आयोग के सदस्य योगेश रजवार की अध्यक्षता में शिक्षक-अभिभावक संघ, स्कूल प्रबंधन कमेटी, अभिभावकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य अतिथि योगेश सिंह रजवार ने बाल संरक्षण आयोग के कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों के शैक्षणिक व सामाजिक विकास के लिए विद्यालय के साथ निरंतर संवाद बनाए रखें। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चलाए जा रहे नशामुक्त समाज अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नशामुक्त उत्तराखंड और विकसित भारत’ के संकल्प को पूरा करने में सभी को अपनी सहभागिता निभानी होगी।
आयोग सदस्य ने शिक्षा विभाग की टीम के साथ कक्षाओं का औचक निरीक्षण कर विद्यालय प्रबंधन को व्यवस्थाएं मजबूत करने के निर्देश दिए। खंड शिक्षा अधिकारी तारा सिंह, जिला प्रोबेशन विभाग की प्रल्लवी तिवारी और चाइल्ड हेल्पलाइन कोऑर्डिनेटर किरण पंत ने छात्र-छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबरों और बाल अधिकारों की जानकारी दी। संचालन शिक्षिका ललिता साह, नीतू काराकोटी ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर राजेश, मैनेजर फादर डेरिक, संयोजक पीटीआई इंद्र कार्की आदि मौजूद रहे।
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