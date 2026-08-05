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Haldwani News: हल्द्वानी में उमस के बाद बारिश से राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: बीते 24 घंटे में हल्द्वानी में 10 एमएम बारिश रिकॉर्ड हल्द्वानी, वरिष्ठ संवाददाता। हल्द्वानी में

Haldwani News: हल्द्वानी में उमस के बाद बारिश से राहत

Haldwani News: संतोष जोशी हल्द्वानी। हल्द्वानी में बुधवार को मौसम दिनभर बदलता रहा। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। आधे दिन हल्की धूप निकली, लेकिन दोपहर बाद काले बादल फिर घिर आए। इस दौरान हुई रिमझिम बारिश से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में हल्द्वानी में 10 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। रविवार को शहर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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