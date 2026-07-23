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Haldwani News: बिजली का फ्यूज खराब होने से बंद रहा ट्यूबवेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: देवेंद्र रौतेला हल्द्वानी में टनकपुर रोड के ट्यूबवेल का फ्यूज खराब होने से पेयजल आपूर्ति ठप हो गई। लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ा। फ्यूज को ठीक किया गया है और शुक्रवार से पानी की नियमित सप्लाई की उम्मीद है। जल संस्थान के सहायक अभियंता ने इसकी जानकारी दी।

Haldwani News: बिजली का फ्यूज खराब होने से बंद रहा ट्यूबवेल

Haldwani News: देवेंद्र रौतेला हल्द्वानी। टनकपुर रोड के ट्यूबवेल का फ्यूज खराब होने से गुरुवार को क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति ठप हो गई। इससे लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। देर शाम फ्यूज ठीक किए जाने पर शुक्रवार से पानी की सप्लाई होने की उम्मीद है। जल संस्थान के सहायक अभियंता रविंद्र कुमार ने बताया खराब फ्यूज को बदल दिया गया है। आज शुक्रवार को नियमित पेयजल आपूर्ति की जाएगी।

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