Haldwani News: शीतलाहाट प्लांट दो घंटे बंद होने से पेयजल आपूर्ति घटी
Haldwani News: हल्द्वानी में बारिश के कारण शीतलाहाट फिल्टर प्लांट मंगलवार को दो घंटे बंद रहा, जिससे ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई। पहले से ही पाइपलाइन में अनियमितता झेल रहे लोगों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। जल संस्थान ने प्लांट को फिर से चालू किया, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों में पानी की कमी बनी रही।
Haldwani News: हल्द्वानी, कार्यालय संवाददाता। पर्वतीय क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण मंगलवार को शीतलाहाट फिल्टर प्लांट दो घंटे बंद रहा। इससे शहर के ऊंचाई वाले इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रही। पहले से ही अनियमित सप्लाई की समस्या झेल रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश होने से जलस्रोतों का पानी मटमैला होने पर सुबह दस बजे शीतलाहाट फिल्टर प्लांट बंद हो गया। दोपहर बारह बजे फिर से प्लांट ने काम करना शुरू किया। दो घंटे तक प्लांट बंद होने पर साफ पेयजल की कमी से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी की कमी बनी रही। वहीं हल्दीखाल का खराब ट्यूबवेल ठीक नहीं होने से पानी की सप्लाई बंद रही।
पेयजल की कमी के कारण दमुवाढूंगा, काठगोदाम, नई बस्ती, ठोकर बस्ती, चांदमारी में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जल संस्थान के सहायक अभियंता हरीश पंत ने बताया कि बारिश से प्लांट का संचालन प्रभावित रहा। ट्यूबवेल को ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है।
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