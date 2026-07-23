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Haldwani News: समिति ने आंगनबाड़ी केंद्रों को दिए वाटर फिल्टर और अलमारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: भावना कोहली हल्द्वानी। साथी हाथ बढ़ाना सेवा समिति ने अग्रवाल ऑटोजोन के सहयोग से 10 आंगनबाड़ी केंद्रों में वाटर फिल्टर और अलमारी वितरित की। यह सामग्री किशनपुर, खड़गपुर, मोतीनगर, गंगापुर और अन्य केंद्रों को उपलब्ध कराई गई। समिति के सदस्यों ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे।

Haldwani News: समिति ने आंगनबाड़ी केंद्रों को दिए वाटर फिल्टर और अलमारी

Haldwani News: भावना कोहली हल्द्वानी। साथी हाथ बढ़ाना सेवा समिति ने अग्रवाल ऑटोजोन के सहयोग से गुरुवार को 10 आंगनबाड़ी केंद्रों में वाटर फिल्टर और अलमारी वितरित की। किशनपुर शकुलिया-2, खड़गपुर-2, मोतीनगर, गंगापुर, हरिपुर तुलाराम, हरिपुर पूर्णानंद, टैड़ा गज्जर, हरिपुर बच्ची, हाथीखाल-2 और अर्जुनपुर आंगनबाड़ी केंद्रों को यह सामग्री उपलब्ध कराई गई। अध्यक्ष सरिता अग्रवाल ने कहा कि समिति समय-समय पर जरूरतमंदों की सहायता रहती है। आगे भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। सचिव हेमा मेलकानी, कोषाध्यक्ष गीता कार्की, उपसचिव रमेश चन्द्र, कंचन शर्मा, हेमा चिलवाल आदि मौजूद रहे।

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