Haldwani News: चेतना कार्की सुलेख प्रतियोगिता में प्रथम
Haldwani News: हल्द्वानी में श्री पुरुषोत्तम धर्मानंद स्मृति विद्यालय में 'वैदिक भारती' का पंचम वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर वैदिक श्लोक सुलेख प्रतियोगिता में चेतना कार्की ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि डॉ. विश्वम्भर बिशन दत्त जोशी ने छात्रों को कुमाउनी में रामायण के प्रसंग सुनाए।
Haldwani News: हल्द्वानी। श्री पुरुषोत्तम धर्मानंद स्मृति विद्यालय धार बिठोरिया नंबर एक में ‘वैदिक भारती’ का पंचम वार्षिकोत्सव मनाया गया। वैदिक श्लोक सुलेख प्रतियोगिता में चेतना कार्की प्रथम, जानवी बिष्ट द्वितीय, रोहित ध्यानी और मानसी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि वैदिक भारती के संरक्षक व कुमाउनी रामायण के लेखक डॉ. विश्वम्भर बिशन दत्त जोशी ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए अपनी स्वरचित रामायण के कई मनमोहक प्रसंग कुमाउनी में सुनाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्या भारती के पूर्व प्रधानाचार्य आनंद हरबोला ने की। टीएस दानू विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। वैदिक भारती के संयोजक डॉ. हरीश बिष्ट, संयोजिका कामिनी तिवारी, अध्यापिका किरण मेहरा, गंगा बिष्ट, वैदिक भारती से लक्ष्मण सिंह मेवाड़ी, मोहन सिंह सुगड़ा, एमसी शर्मा आदि मौजूद रहे।
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