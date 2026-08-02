Haldwani News: वैश्य महासभा ने किया कार्यकारिणी का विस्तार
Haldwani News: पूनम मौर्य, हल्द्वानी में वैश्य महासभा की नवगठित कार्यकारिणी की पहली बैठक रविवार को हुई। अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने 60 पदाधिकारियों का ऐलान किया। नवगठित कार्यकारिणी में कई उपाध्यक्ष, मंत्री और विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन भी किया गया।
Haldwani News: पूनम मौर्य हल्द्वानी। वैश्य महासभा की नवगठित कार्यकारिणी की पहली बैठक रविवार को रामपुर रोड स्थित होटल में हुई। अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने करीब 60 पदाधिकारियों वाली नई कार्यकारिणी और आगामी दो वर्षों के लिए छह प्रकोष्ठों की घोषणा की।नई कार्यकारिणी में प्रेम गुप्ता, भोलानाथ केसरवानी, गंगा प्रसाद जायसवाल और नीरज प्रभात गर्ग को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया। तनुज गुप्ता, राजीव अग्रवाल, राजीव जायसवाल, किशन लाल गुप्ता, हीरालाल साहू, विपिन गुप्ता, विनीत अग्रवाल, दीपक माहेश्वरी, संजय अग्रवाल, मनोज जायसवाल और रजत माहेश्वरी उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। अशोक अग्रवाल, पीयूष गोयल, देवेंद्र गुप्ता, गिरीश केसरवानी, मुकेश खंडेलवाल, बसंत अग्रवाल, संजय जैन, सौरव गुप्ता, मनोज अग्रवाल और वीरेंद्र गुप्ता मंत्री बनाए गए।
संगठन मंत्री मुकेश लहरिया, राजेश खंडेलवाल, हेमंत गुप्ता, अतुल अग्रवाल, अनीश अग्रवाल, कन्हैया जायसवाल, मनोज अग्रवाल, आशुतोष अग्रवाल, रामबाबू साहू, सुमित केसरवानी और संदीप गुप्ता बने। मनोज गुप्ता को कोषाध्यक्ष, नीरज शारदा, विजय बंसल व लव मित्तल को आय-व्यय निरीक्षक, निशुल अग्रवाल को समन्वयक, डॉ. गौरव गुप्ता व शुभम अग्रवाल को मीडिया प्रभारी व विनोद जायसवाल, अतुल अग्रवाल व हेमंत साहू को सोशल मीडिया प्रभारी बनाया। बैठक में सांस्कृतिक, कल्याण, विधि, चिकित्सा, खेलकूद और पर्यावरण प्रकोष्ठों का गठन भी किया गया। दयाशंकर, भूमेश अग्रवाल, सुशील बंसल, नरेश अग्रवाल, श्याम अग्रवाल, तरुण बंसल, साकेत अग्रवाल, विजय कुमार अग्रवाल, राजेश अग्रवाल और दीपक अग्रवाल को विशेष आमंत्रित सदस्य नामित किया। महामंत्री दिनेश कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।