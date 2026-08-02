Haldwani News: ‘अभद्र भाषा’ के आरोप पर उत्तराखंड क्रांति दल का प्रदर्शन

Haldwani News: भावना कोहली हल्द्वानी। उत्तराखंड क्रांति दल एवं उक्रांद युवा प्रकोष्ठ ने रविवार को बुद्ध पार्क में सल्ट विधायक महेश जीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि विधायक जीना ने उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और एक ग्राम प्रधान के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अपशब्द कहे और धमकी दी। इसी के विरोध में बुद्ध पार्क में प्रदर्शन आयोजित किया गया।पार्टी नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की भाषा और व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। प्रदर्शन में जिला उपाध्यक्ष मोहन नेगी, महामंत्री उत्तम सिंह बिष्ट, एससी-एसटी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रवि वाल्मीकि, वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं केंद्रीय संगठन मंत्री बृजमोहन सिजवाली, राजीव लोचन, भुवन बिष्ट, कुलदीप बोरा, गंगा सिंह बोरा, गौरव जोशी, अंकित नगदली, नीरज बिष्ट आदि मौजूद रहे।