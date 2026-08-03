Haldwani News: जेन-जी’ की चौखट पर सियासत, पहाड़ से मैदान तक युवाओं की तलाश में 'नेता-जी'

Haldwani News: हल्द्वानी। दिल्ली के छात्र-युवा आंदोलन के बाद उत्तराखंड की चुनावी राजनीति का फोकस तेजी से 'जेन-जी' (14 से 29 साल) की ओर मुड़ गया है। सभी प्रमुख दल युवाओं के मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। अब छोटे संवाद कार्यक्रमों, युवा बैठकों और स्थानीय आउटरीच पर जोर दिया जा रहा है।

Haldwani News: हल्द्वानी। दिल्ली के छात्र-युवा आंदोलन के बाद उत्तराखंड की चुनावी राजनीति का फोकस तेजी से 'जेन-जी' (14 से 29 साल) की ओर मुड़ गया है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी समेत सभी प्रमुख दल युवाओं तक पहुंचने की रणनीति बदल रहे हैं। बड़े मंचों और लंबी रैलियों की जगह अब लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर, जिम, खेल मैदान, स्टार्टअप हब और कॉफी कैफे राजनीतिक संवाद के नए केंद्र बनते दिख रहे हैं। हालिया घटनाक्रम के बाद युवाओं के मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता और बढ़ी है। राजनीतिक दलों का आकलन है कि सोशल मीडिया पर सक्रिय जेन-जी केवल भाषण नहीं, बल्कि रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाएं, पारदर्शी भर्ती, शिक्षा, स्टार्टअप, पलायन, नशामुक्ति और डिजिटल अवसरों पर ठोस जवाब चाहती है। इसी कारण अब छोटे-छोटे संवाद कार्यक्रमों, युवा बैठकों और स्थानीय आउटरीच पर जोर बढ़ रहा है。

युवाओं के बीच संवाद भाजपा संगठन ने जिला इकाइयों को युवाओं के बीच नियमित संवाद बढ़ाने के संकेत दिए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस भी 'छात्रों की गूंज' अभियान के जरिए छात्र-युवा वर्ग तक पहुंच मजबूत कर रही है। हाल के सप्ताहों में युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के मुद्दों पर दोनों दलों ने अपनी राजनीतिक सक्रियता तेज की है।

30 वर्ष से कम उम्र के युवाओं पर फोकस राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार पहली बार मतदान करने वाले और 30 वर्ष से कम आयु के मतदाता कई सीटों पर निर्णायक साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया कैंपेन के साथ-साथ गली क्रिकेट, मॉर्निंग वॉक ग्रुप, कॉलेज परिसर और कैफे तक राजनीतिक पहुंच बढ़ाई जा रही है। आने वाले महीनों में रोजगार, शिक्षा, भर्ती प्रक्रिया और पलायन जैसे मुद्दे चुनावी बहस के केंद्र में रहने की संभावना है।

कॉलेज-कैंपस से विधानसभा तक पहुंचेगा भाजयुमो भाजयुमो के प्रदेश मंत्री कार्तिक हर्बोला के अनुसार एक से 10 अगस्त तक प्रत्येक विधानसभा में खेल महाकुंभ आयोजित होगा। लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स मैदान, जिम, मॉर्निंग वॉक ग्रुप और कॉलेज परिसरों में युवाओं से संवाद कर रोजगार, विकास और सरकारी योजनाओं पर चर्चा की जाएगी।

युकां की 'छात्रों की गूंज' अब सभी 13 जिलों में युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल भोजक के मुताबिक दिल्ली आंदोलन के बाद रणनीति बदली गई है। अब उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम होंगे, जिनमें एआईसीसी और प्रदेश नेतृत्व युवाओं से सीधे संवाद करेगा। अब तक यह कार्यक्रम देश के 28 शहरों में प्रस्तावित है, जिसमें राहुल गांधी प्रतिभाग कर रहे हैं।

भगत ने किया 'कॉफी विद जेन-जी' संवाद कालाढूंगी में विधायक प्रतिनिधि विकास भगत ने शनिवार को 'कॉफी विद जेन-जी' कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे युवाओं के साथ शिक्षा, करियर, स्टार्टअप और रोजगार पर खुली चर्चा की गई।

युवा अब सिर्फ वोटर नहीं, चुनावी एजेंडा भी इस बार मुकाबला केवल नारों का नहीं, बल्कि भरोसे का माना जा रहा है। जो दल रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पारदर्शी भर्ती, डिजिटल अवसर और पलायन जैसे मुद्दों पर ठोस रोडमैप पेश करेगा, जेन-जी के बीच वही बढ़त हासिल कर सकता है। दिल्ली के छात्र आंदोलन के बाद उत्तराखंड में भी युवाओं की राजनीति चुनावी विमर्श के केंद्र में आ चुकी है