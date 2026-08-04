Haldwani News: बेस अस्पताल के गेट पर मिली लाश
Haldwani News: हल्द्वानी में मंगलवार को बेस अस्पताल के बाहर एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने शव को मोर्चरी भेजा है और पहचान में असमर्थता के चलते 72 घंटे के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। एसएचओ विजय मेहता ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।
Haldwani News: संतोष जोशी हल्द्वानी। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार को बेस अस्पताल के बाहर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव पड़ा मिला। पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है।जानकारी के मुताबिक पुलिस को दोपहर में एक व्यक्ति के अस्पताल के गेट पर पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची मंगलपड़ाव पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया,जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पहचान नहीं होने के कारण शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। शिनाख्त नहीं होने पर 72 घंटे के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। एसएचओ विजय मेहता ने बताया कि सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।
जिससे घटना का पता लगने में आसानी होगी।
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