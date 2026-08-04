Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Haldwani News: बेस अस्पताल के गेट पर मिली लाश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
Follow us on Google News
share

Haldwani News: हल्द्वानी में मंगलवार को बेस अस्पताल के बाहर एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने शव को मोर्चरी भेजा है और पहचान में असमर्थता के चलते 72 घंटे के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। एसएचओ विजय मेहता ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।

Haldwani News: बेस अस्पताल के गेट पर मिली लाश

Haldwani News: संतोष जोशी हल्द्वानी। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार को बेस अस्पताल के बाहर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव पड़ा मिला। पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है।जानकारी के मुताबिक पुलिस को दोपहर में एक व्यक्ति के अस्पताल के गेट पर पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची मंगलपड़ाव पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया,जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पहचान नहीं होने के कारण शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। शिनाख्त नहीं होने पर 72 घंटे के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। एसएचओ विजय मेहता ने बताया कि सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:Jaunpur News: नाला में मिला अज्ञात शव, फैली सनसनी

जिससे घटना का पता लगने में आसानी होगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Haldwani Haldwani News Haldwani Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।