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Haldwani News: दो पुलिसकर्मियों को ऐच्छिक सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: फोटो- हल्द्वानी, वरिष्ठ संवाददाता। पुलिस में करीब 35 वर्षों तक सेवाएं देने वाले दो पुलिसकर्मियों

दो पुलिसकर्मियों को ऐच्छिक सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई
दो पुलिसकर्मियों को ऐच्छिक सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई

Haldwani News: हल्द्वानी, वरिष्ठ संवाददाता। पुलिस में करीब 35 वर्षों तक सेवाएं देने वाले दो पुलिसकर्मियों को शुक्रवार को कोतवाली में आयोजित समारोह में ऐच्छिक सेवानिवृत्ति पर विदाई दी गई। अपर उपनिरीक्षक मान सिंह और अपर उपनिरीक्षक कूपर कुमार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजुनाथ टीसी ने शॉल ओढ़ाकर, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया। दोनों ने 15 दिसंबर 1991 को पुलिस में तैनाती ली थी और 34 वर्ष 7 माह बाद सेवानिवृत्ति ली। इस दौरान कर्मचारियों ने अपने लंबे सेवाकाल के अनुभव साझा किए। इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक हरकेश सिंह, वाचक रमेश सिंह नेगी, कोतवाली प्रभारी विजय मेहता सहित कई अधिकारी और परिजन मौजूद रहे।

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