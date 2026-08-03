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Haldwani News: जनता इंटर कॉलेज बिंदुखत्ता में हुआ पौधरोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: लालकुआं के जनता इंटर कॉलेज बिंदुखत्ता में टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कम्पनी के कर्मचारियों और विद्यालय प्रबंधन समिति ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। विद्यालय के अधिकारियों ने मिलकर इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई।

जनता इंटर कॉलेज बिंदुखत्ता में हुआ पौधरोपण
जनता इंटर कॉलेज बिंदुखत्ता में हुआ पौधरोपण

Haldwani News: लालकुआं। जनता इंटर कॉलेज बिंदुखत्ता में सोमवार को विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड रुद्रपुर के सहयोग से पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, रुद्रपुर के सीएसआर कार्यवाहक मैनेजर गौरव मनराल सहित कंपनी के अन्य कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रबंधक कैप्टन सुरेंद्र सिंह खनका, पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष प्रकाश मिश्रा, पूर्व अपर सचिव, लोकायुक्त उत्तराखंड एवं पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष खिलाफ सिंह दानू ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। यहां प्रधानाचार्य हरीश सिंह दानू, कैप्टन इंद्र सिंह पनेरी, सूबेदार कमान सिंह, सूबेदार मेजर नंदन सिंह तुलेरा, कैप्टन शेखर सिंह जोशी, दीपक नेगी, दीप देवेंद्र चौहान, बृजमोहन जोशी, नवीन दानू आदि रहे।

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