Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Haldwani News: साथी संगठन ने वेंडी स्कूल में किया पौधरोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
Follow us on Google News
share

Haldwani News: हल्द्वानी में साथी संगठन ने वेंडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 'सौ-सौ वरदान' थीम पर पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रबंधक पूरनचंद्र बवाड़ी ने की। इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों ने विभिन्न प्रकार के पौधे रोपे। रेंजरों और संगठन के नेताओं की उपस्थिति में यह कार्यक्रम सफल रहा।

Haldwani News: साथी संगठन ने वेंडी स्कूल में किया पौधरोपण

Haldwani News: हल्द्वानी। साथी संगठन की ओर से बुधवार को वेंडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक पेड़ सौ-सौ वरदान थीम पर पौधरोपण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक पूरनचंद्र बवाड़ी ने पहला पौधा लगाकर किया। इसके बाद प्रधानाचार्य डॉ. विकल बवाड़ी, शिक्षकों और कक्षा छह से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने अपने-अपने नाम से छायादार, फलदार, पुष्प एवं औषधीय पौधे रोपे। इस दौरान रेंजर (सेनि.) मदन सिंह बिष्ट, डॉ. आशुतोष पंत, डॉ. शिवदत्त तिवारी, संगठन के अध्यक्ष आनंद सिंह ठठोला, महासचिव लक्ष्मण सिंह गौनिया आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Haldwani Haldwani News Haldwani Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।